İYİ Partili Bahadır Erdem'den Ağıralioğlu tepkisi: Kimse milleti aptal yerine koymasın

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 09:55

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 11:20

Geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ve altılı masa ile HDP'yi sert sözlerle eleştiren İYİ Parti milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'den istifa etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Ağıralioğlu'nun istifası sonrası, "Bu seçimde isimlerin önemli yok, kimse milleti aptal yerine koymasın" dedi.

Erdem, Twitter'dan şunları kaydetti:

"Bu seçimde isimlerin önemi yok. Onun için hiç kimse kendini kandırmasın. Mazeret aramasın. Milleti aptal yerine koymasın. Her kim ki tek adam rejiminin değişmesi için çalışmaz ve hakka, hukuka, adalete aykırı, vatana, millete, insana zarar veren bu düzenin devamına en ufacık bir katkı sağlar, değirmenine su taşırsa hesabını tarih önünde bir gün muhakkak verir. Bu seçim iyilikle kötülüğün seçimi işte o kadar. Bu da böyle biline."