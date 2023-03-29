İYİ Partili Bahadır Erdem'den Ağıralioğlu tepkisi: Kimse milleti aptal yerine koymasın
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Yavuz Ağıralioğlu'nun partiden istifa etmesinin ardından paylaşımda bulundu. Erdem, "Her kim ki tek adam rejiminin değişmesi için çalışmazsa hesabını tarih önünde muhakkak verir. Kimse milleti aptal yerine koymasın" dedi.
Geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ve altılı masa ile HDP'yi sert sözlerle eleştiren İYİ Parti milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'den istifa etti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Ağıralioğlu'nun istifası sonrası, "Bu seçimde isimlerin önemli yok, kimse milleti aptal yerine koymasın" dedi.
Erdem, Twitter'dan şunları kaydetti:
"Bu seçimde isimlerin önemi yok. Onun için hiç kimse kendini kandırmasın. Mazeret aramasın. Milleti aptal yerine koymasın. Her kim ki tek adam rejiminin değişmesi için çalışmaz ve hakka, hukuka, adalete aykırı, vatana, millete, insana zarar veren bu düzenin devamına en ufacık bir katkı sağlar, değirmenine su taşırsa hesabını tarih önünde bir gün muhakkak verir. Bu seçim iyilikle kötülüğün seçimi işte o kadar. Bu da böyle biline."
Bu seçimde isimlerin önemi yok. Onun için hiç kimse kendini kandırmasın. Mazeret aramasın. Milleti aptal yerine koymasın.— Bahadır Erdem (@BBahadirErdem) March 28, 2023
Her kim ki tek adam rejiminin değişmesi için çalışmaz ve hakka, hukuka, adalete aykırı, vatana, millete, insana zarar veren bu düzenin devamına en ufacık bir…
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