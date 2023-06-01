İYİ Partili Bahadır Erdem'den Millet İttifakı açıklaması: Seçimle birlikte bitti

Yayınlanma: 01.06.2023 - 14:34

Güncelleme: 01.06.2023 - 14:34

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun tamamlanmasıyla birlikte Millet İttifakı'nın durumu da netleşmeye başladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Başkanlık Divanı'nda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tüm divan üyelerini dikkatlice dinlediğini aktardı ve “Türkiye zor bir sürece giriyor. Bu zor süreçte İYİ Parti kendi kadrolarıyla, belirlediği politikaları uygulayacak ve millete hizmete devam edecek” dedi.

Millet İttifakı’nın bundan sonraki süreçteki birlikteliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdem, Millet İttifakı’nın bir seçim ittifakı olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

“Seçim ittifakı, seçim sonunda bitti. Bu ittifak cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu’nu seçtirmek için bir ittifaktı, bir güç birliğiydi. Siyasi partiler doğal olarak birbirlerinin rakibidir ve yollarına böyle devam ederler. Millete kendi kadro ve programlarıyla hizmet etmek üzere siyaset yaparlar. Bugünden itibaren bir seçim ittifakının olması zaten beklenemez. Bu ittifakın devam etmesi siyaseten de doğru bir yaklaşım değil.”

‘İŞBİRLİĞİ YAPACAK KONU KALMADI’

İYİ Partili bir başka yönetici de “Millet ittifakının iş birliği yapacağı konu kalmadı şu an. 10 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde bir işbirliği gerekirse o zaman konuşulabilir. Ama biz ayrı bir partiyiz. Çalışmalarımızı parti olarak devam ettireceğiz" dedi.