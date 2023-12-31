İYİ Partili başkan istifa etti
İYİ Parti Kaman İlçe Başkanı Hüseyin Karaboğaz, istifa etti. Karaboğaz, istifasının gerekçesini 'başarısızlık' olarak açıkladı.
İYİ Parti'de bir istifa daha yaşandı.
Kırşehir Kaman İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Karaboğaz istifa ettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından görevi bıraktığını duyuran Karaboğaz; son seçimlerden sonra kan değişimi olması gerektiğini belirtti. Karaboğaz, Kaman’daki oy oranlarının yüzde 8 düştüğünü, başarısızlığın olduğunu söyleyerek istifa ettiğini duyurdu.
Hüseyin Karaboğaz’ın istifa açıklaması şu şekilde:
2017 yılında Müfit Göçen başkanımın tebliği ile İYİ Parti Kurucu İlçe Başkanlığına atandım. Bugüne kadar Kaman'ımıza dilinin döndüğü, gücümün yettiği kadar hizmet etmeye çalıştım. Son seçimlerden sonra il başkanlığımızda bir kan değişimi şekillendi. İlçemde de oylarımızın düştüğü ve bir başarısızlığın olduğu aşikar. Nedeni ne olursa olsun, başkan ben isem ilçemdeki sorumluluk da bana aittir.
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