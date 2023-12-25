Akşener aday göstermişti: İYİ Partili isim istifa etti

İYİ Parti lideri Akşener’in Tuzla için aday gösterdiği Akın Gürkan sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2023 - 17:54
Akşener aday göstermişti: İYİ Partili isim istifa etti
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İYİ Parti’de istifa depremi devam ediyor. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yerel seçimde Tuzla için aday gösterdiği İBB Belediye Meclis Üyesi Akın Gürkan sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. 

Gürkan, "Parti içinde gerçekleşen kumpaslar ve kişisel ikbal hırslarından uzaklaşarak Yüce Türk Milletinin hizmetinde çalışmalarıma devam edeceğimi beyan ederim" dedi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, istifa eden partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ı yeniden aynı göreve seçen Meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıklamıştı.

'Kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen İBB Meclis üyeleri arasında Akşener’in 22 Kasım’da İstanbul-Tuzla Belediye başkan adayı olarak ilan ettiği Akın Gürkan da var.


Meral Akşener İyi Parti Akın Gürkan

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