İYİ Partili başkanlardan 'müstakil seçim' paylaşımı

Yayınlanma: 04.12.2023 - 19:42

Güncelleme: 04.12.2023 - 20:47

İYİ Parti’de Genel İdare Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantının ana konusu ise Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yerel seçimlerde iş birliği çağrısı oldu. Toplantı sonrasında İYİ Partili başkanlardan “müstakil seçim” paylaşımları geldi.

İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin, toplantı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her müstakil seçimlere katılıyoruz” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Rıdvan Uz ise yaptığı paylaşımda, “Hür ve müstakil” dedi.