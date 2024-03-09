İYİ Parti’li Bucak CHP’ye geçti
“Parti teşkilatı tarafından yalnız bırakıldığı”nı ileri sürerek adaylıktan çekilen İYİ Parti’nin Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı Turgut Bucak CHP’ye katıldı.
“Parti teşkilatı tarafından yalnız bırakıldığı”nı ileri sürerek adaylıktan çekilen İYİ Parti’nin Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı Turgut Bucak CHP’ye katıldı. Bucak adaylıktan çekilirken CHP Muratpaşa Belediye Başkan adayı Ümit Uysal ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek’e destek vereceğini açıklamıştı. Bucak, Muratpaşa Belediye Başkanı ve CHP adayı Ümit Uysal’ın Seçim Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen törenle CHP rozetini taktı. Uysal, “İYİ Parti Belediye Başkan adayıyken şartları birleşme şartları olarak görüp bize katılma kararı veren Turgut Bucak meşaleyi yakanlardan biri. Bu bir başlangıç. Muratpaşa’dan yakılan bu meşale bütün Türkiye’de yanan meşaleye dönüşecek” dedi.
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