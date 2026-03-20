İYİ Partili Çömez'den dikkat çeken paylaşım: AKP binasında emekliye harçlık mı dağıtıldı?

AKP yönetimi bu yıl emekli bayram ikramiyesinde herhangi bir zam yapılmasına yönelik adım atmadı. Emeklilerin hayat pahalılığı karşısında düşük aylıklar alması üzerine bir de bayram ikramiyelerine zam yapılmaması tepkilere neden oldu.

İYİ Partili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından Osmaniye’de AKP İl Başkanlığı önünde oluşan uzun kuyrukların görüntülerini paylaşarak, “Emekliye ikramiye yok, parti binalarında harçlık mı dağıtılıyor?” dedi.

Artan enflasyon ve hayat pahalılığı emeklileri zorlarken, bayram ikramiyesi bu yıl da beklentileri karşılamadı.

ÇÖMEZ PAYLAŞTI: ''ZARFLARDA NE KADAR VAR?''

İYİ Partili Turhan Çömez paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Emekliye bayram ikramiyesi vermeyen AK Parti, parti binalarında bayram harçlığı mı dağıtıyor? Zarflarda ne kadar var, 1500 TL mi? AKP’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ diye sunduğu bu mu?”