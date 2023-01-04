İYİ Partili Çömez'den 'Osman Çataklı' iddiası: Fransa’da yaşıyor

04 Ocak 2023 Çarşamba, 07:55

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın kardeşi Osman Çataklı hakkında açıklamalarda bulundu.

Halk TV’de yayınlanan Şule Aydın sunduğu Kayda Geçsin programına katılan Çömez, Osman Çataklı'nın Fransa'da olduğunu iddia etti.

Çataklı’yla ilgili açıklamalarda bulunan Çömez şunları söyledi:

"Osman Çataklı nerede? Kimse bu konuyla ilgili bir şey söylemedi daha. Osman Çataklı Fransa'da. Osman Çataklı'nın, Paris'in kuzeyinde bir küçük ilçede evi var. Taahhüt işleri yapıyor, ev alım satım işleri yapıyor.

Paris'te bir merkez var. Bu merkez büyük bir merkez ve burası aynı zamanda Afrika'da kurulmuş FETÖ okullarını koordine eden merkez. Fransızca konuşan ve Fransa'nın hakimiyetinde kalmış Mali'nin başkenti Bamako'da büyük devasa FETÖ okulları var. Bu okulların kurucusu Osman Çataklı.”

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personeli hakkında hazırlanan raporun savcılığa teslim edilmesini değerlendirirken İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın kardeşinin "FETÖ firarisi" olduğunu açıklamıştı.