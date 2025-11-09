İYİ Partili Cumali Durmuş'tan Erdoğan'a: Heykeli dikilsin istiyor, senin biblonu dikmez bu millet!

İYİ Parti Artvin 4. Olağan İl Kongresi dün (8 Kasım) Grand Artvin Düğün Salonu’nda geniş katılımla yapıldı. Kongrede, tek listeyle gidilen seçimde İlker Kaan Altun, İYİ Parti Artvin İl Başkanlığı görevine seçildi.

Kongreye, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş, il ve ilçe teşkilatları, partililer ile çok sayıda davetli katıldı.

"İYİ PARTİ'DE SİYASET KOLAY DEĞİL"

Kongrede konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş, partisinde siyaset yapmanın kolay olmadığını belirterek, bunun gerçekten meşakkat, cesaret, sabır ve korkusuzluk gerektirdiğini söyledi. Durmuş, vatan sevgisi, din sevgisi ve insan sevgisinin uzun yıllar boyunca istismar edildiğini ifade etti.

Ülkede baskıcı bir yapı olduğunu kaydeden Durmuş, "İki kelam etsem, etrafımı yönlendirebilirim; ama yarın benim çocuğumun başına ne gelir, bilmiyorum diye sabırla evinde oturuyor. O, sandığı bekliyor. O sandıkta, Türk milletinin değerlerini çarçur edenlerin, kendini istismar edenlerin o dersi alacağını görüyorum" dedi.

"MUSTAFA KEMAL İSTESE DİKTATÖR OLABİLİRDİ"

Cumali Durmuş, vatan sevgisi, cumhuriyet sevgisi ve hürriyetin önemine dikkati çekerek "Bu cumhuriyet bedava kurulmadı. Mustafa Kemal'in , tek başına çıktığı bir yolda en sonunda oluştu. O dönemde diktatör de olabilirdi, ama özgürlüğü seçti. Sayın Tayyip Erdoğan, heykelini diksinler istiyor, senin biblonu dikmez bu millet" diye konuştu.

Ekonomik sorunlara da değinen Durmuş, işçilerin maaşlarının yetersiz olduğunu, asgari ücretin artık ortalama ücret hâline geldiğini ve sanayicilerin işçisine para veremediği için dünya standartlarında rekabet edemediğini ifade etti. Durmuş, esnafın günü kurtarmaya çalıştığını belirtti.