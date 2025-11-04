Özgür Özel'in masasındaki anket ortaya çıktı: 'Yüzde 70 inanmıyor'

CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Saat 11.30 itibarıyla başlayan MYK toplantısı yaklaşık dört saat sürdü.

MYK’da; 39’uncu Olağan Kurultay hazırlıkları, program çalışmaları, 38’inci Olağan Kurultay’a yönelik olarak bugün görülecek ceza davası, TBMM’de kurulan komisyonun çalışmaları, başta CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP’li belediye başkanlarına yönelik düzenlenen operasyonlar, mitingler ve anketler ele alındı.

DAVALARA İLİŞKİN HUKUKİ BİLGİLENDİRME YAPILDI

Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kent uzlaşısı davası kapsamında dün üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında Özer’in “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, yurt dışı çıkış yasağının devam etmesine karar vererek davayı 23 Ocak 2026’ya erteledi.

Ayrıca, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda, “iştirak halinde hareket ederek bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırdıkları” iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 kişi hakkında Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün görülecek. Bu davalar ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki “casusluk” soruşturması MYK’nın gündemindeydi. MYK’da partiye yönelik olarak görülen davalara ilişkin hukuki bilgilendirme yapıldı.

KAMUOYUNUN YÜZDE 70’İ CASUSLUK SUÇLAMASINA İNANMIYOR

MYK’da ayrıca CHP’li belediyelere yönelik düzenlenen yolsuzluk, terör ve casusluk operasyonlarına kamuoyunun bakışının ne olduğuna ilişkin anketler paylaşıldı.

Anketlere göre, “Sizce Ekrem İmamoğlu casusluk yapmış mıdır” sorusuna, yüzde 70 "yapmamıştır" yanıtını verdi. AKP seçmenlerinin ise yüzde 28'i "casusluk yapmıştır" derken, yüzde 16'sı "casusluk yapmamıştır" dedi. AKP seçmeninin yüzde 56’sının ise kararsız olduğu öğrenildi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR DÜZENLEMESİ MASAYA YATIRILDI

TBMM’ye sunulacak 11’inci Yargı Paketi’nde yer alması beklenen suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemenin de ele alındığı toplantıda, bu düzenlemeye ilişkin CHP’nin hukukçu milletvekillerinin, Meclis’te baro başkanlarıyla görüşeceği bilgisi paylaşıldı. Baro başkanlarının talebi üzerine gerçekleşecek görüşme öncesinde, MYK’nın en uzun vakti ayırdığı gündemlerden biri bu düzenleme oldu.

Konunun birçok boyutu olduğunun altını çizen CHP kurmayları, “Vicdani boyutu var, etik boyutu var, hukuki boyutu var. Hepimiz kendi alanlarımızla ilgili fikirlerimizi somutlaştıracağız. Konuya dair bütüncül bir politika geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

ÜMRANİYE VE ORDU’DA MİTİNG YAPILACAK

CHP’nin her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde her hafta sonu Türkiye’nin bir ilinde düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitingleri de sürüyor. Bu kapsamda 66’ıncı miting çarşamba günü Ümraniye’de; 67’nci miting ise cumartesi günü Ordu’da yapılacak.

CHP Gölge Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Kasım Perşembe günü, YÖK’ün kuruluş yıl dönümünde, Eskişehir’de “Her Gencin Hakkı: Nitelikli, Özerk, Demokratik, Yaşanabilir Üniversite” başlığıyla bir araya gelecek. CHP Lideri Özel’in de programa katılması bekleniyor. 7 Kasım Cuma günü ise motokurye Samet Özgül’ün üçüncü ölüm yıl dönümünde, CHP Genel Merkezi’nde motokurye buluşması düzenlenecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı programda, CHP iktidarında motokuryelerin yaşadığı güvencesizliğe karşı neler yapılacağına ilişkin politikalar açıklanacak.

ÖZGÜR ÖZEL, KKTC’YE GİDECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Kasım’da KKTC’ye gidecek. KKTC’nin 42’nci kuruluş yıl dönümünde düzenlenecek resmi törenlere katılacak Özel, son genel seçimleri kazanarak KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’a da hayırlı olsun ziyaretinde bulunacak.