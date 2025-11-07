Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Terörsüz Türkiye' için çarpıcı anket sonucu: Komisyon İmralı'da Öcalan'la görüşmeli mi?

7.11.2025 13:09:00
Haber Merkezi
Yapılan kamuoyu araştırmasına göre yurttaşların çoğunluğu, Meclis'e kurulan komisyonun terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la görüşmesine karşı çıkıyor.

"Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen süreç kapsamında, TBMM'den bir heyetin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmesi yönünde yapılan çağrıların kamuoyunun nasıl yankılandığına ilişkin bir yapılan araştırmanın sonuçları dikkat çekti.  

GÜNDEMAR araştırma şirketi tarafından 60 ilde 2250 kişiyle yapılan araştırmaya göre, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “İmralı’ya komisyondan heyet gönderilsin” açıklamasını destekleyenlerin oranı yüzde 26'da kalırken, desteklemeyenlerin oranı ise yüzde 63 düzeyinde. 

Image

 

"ÖCALAN ROL ÜSTLENMESİN"

Araştırmada, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın süreçte siyasi bir aktör olarak rol üstlenmesini doğru bulanların oranı da yüzde 22 olurken yanlış bulanların oranı yüzde 68'e kadar çıktı. 

Image

 

 

"TERÖR SONA ERMEZ"

Araştırmaya göre, "Terörsüz Türkiye" sürecinin başarıyla terörü sona erdirebileceğini düşünenlerin oranı yüzde 42. "Bu süreçle terör sona ermez" diyenlerin oranı yüzde 51 düzeyinde.

Image

 

 

