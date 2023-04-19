İYİ Partili Dervişoğlu: Bir oy Bay Kemal’e bir oy Akşener'e

Yayınlanma: 19.04.2023 - 11:31

Güncelleme: 19.04.2023 - 11:31

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili, İzmir 1. bölge milletvekili adayı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'nın Tarihi Havagazı Fabrikasında düzenlediği iftar programında teşkilata ve İzmirlilere önemli mesajlar verdi.

"BU REJİMİN DEĞİŞTİRİLMESİ İCAP EDİYOR"

14 Mayıs seçimlerinin çok önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Dervişoğlu, “Bütün adaylarımızla ve teşkilatlarımızla birlikte, Türkiye'nin geleceği için önem arz eden kritik dönemeçte üzerimize düşen bütün sorumluluğu yerine getirmek mecburiyetinde olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bilindiği gibi bu seçim sıradan bir seçim değil. Bu seçim, Türkiye üzerinde oyunları olanlara karşı verilecek bir cevap içerdiği gibi aynı zamanda 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ve bizim 'Ucube sistem' diye tanımladığımız iktidar mensuplarının da 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' diye tarif ettiği ama her geçen gün gördüğümüz ve anladığımıza göre de tek adamlığa evirilen bir felaket sistem. Bu rejimin mutlak suretle değiştirilmesi icap ediyor" diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN SEÇİLMESİ ÇOK ÖNEMLİDİR"

Düzenin değişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Dervişoğlu, “Bu seçimde sorumluluklarımızı yerine getirirken 2 şeyi çok önemseyeceğiz. Biz eski sistemlere bakarak siyasi yolculuklarını sürdüren bir gelenekten geliyoruz ama rejimin değiştiğini dikkate aldığımızda her şeyin aslında Cumhurbaşkanlığı seçimine de endeksli olduğunu idrak etmek mecburiyetindeyiz. O sebeple gittiğimiz her yerde ifade ediyoruz; nasıl bizim seçilmemiz önemliyse Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi de aynı derecede önemlidir. Birbirinden farklı dünya görüşlerine sahip siyasi partilerin bulunduğu bir ittifakın içinde yer alıyoruz. Müştereken kabul ettiğimiz ama bazı konularda anlaşamadığımızı ve farklı düşündüğümüzü dikkate alırsanız burada da İYİ Parti'nin taşıdığı önem ortaya çıkıyor. Türkiye'nin bundan sonraki geleceğinin doğru tanzim edilebilmesi için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi ama İYİ Parti'nin de güçlü ve kalabalık bir grupla TBMM'de temsil edilmesi gerekiyor. O sebeple bir oyu Bay Kemal'e diğer oyu Akşener'e almak için yollara düşeceğiz” ifadelerini kullandı.

"ÇİLEYİ BİRLİKTE ÇEKTİK ZAFERİ BİRLİKTE TADACAĞIZ"

İYİ Parti İzmir Milletvekili adayı Müsavat Dervişoğlu, “İYİ Parti'nin sahibi sizlersiniz. İYİ Parti'yi sizler kurdunuz. İYİ Parti'yi sizler yaşatıp bugünlere getirdiniz. İYİ Parti'ye artık zafer tattırmanın zamanı geldi. Hep beraber yığınla çile çektik, önümüze tuzaklar koydular bozduk, iftiralar attılar umursamadık. Hile yaptılar karşı durmayı becerebildik. Bu zamana kadar her türlü olumsuzluğu müştereken yaşadık. Birlik ve beraberlik için göğüsledik. Şimdi çektiğimiz bu çilelerin, çektiğimiz sıkıntıların artık bir seçim zaferiyle taçlandırılmasının zamanı gelmiştir. Her yerde söylediğimi burada da tekrarlıyorum, çileyi nasıl birlikte çektiysek, 14 Mayıs akşamı zaferi de birlikte tadacağız Allah'ın izniyle” dedi.

İYİ PARTİ’NİN GÜNEŞİNİ HİSSEDİLECEK”

“Bütün aday arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” diyen Dervişoğlu, “Dedikodulara kulaklarınızı kapatın. Bu saatten sonra dedikodularla kaybedecek zamanımız yok. Dedim ya; İYİ Parti bir mucize eserdir, o mucizenin sahibi sizlersiniz. İYİ Parti'yi millet kurmuş, İYİ Parti'yi millet yaşatacak ve 14 Mayıs'ta iradesini ortaya koyacaktır. Hepimiz aynı mavi göğün altındayız. Hepimiz aynı güneşin altındayız. 15 Mayıs sabahı şafak sökerken herkes umarım ki İYİ Parti'nin güneşini hissedecektir ve Sayın Meral Akşener'in gücünü görecektir” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.