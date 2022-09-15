İYİ Partili Dikbayır, Erdoğan’ın çocuklarının okuduğu ülkeleri hatırlattı: Haklı, el âlem lüks içinde okumuş

15 Eylül 2022 Perşembe, 00:11

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kendi evlatlarını Paris’e, Londra’ya, Brüksel’e, Washington’a gönderip, en iyi eğitim kurumlarında okutup lüks ve şatafat içinde yaşattılar” sözlerine tepki gösterdi.

Erdoğan’ın çocuklarının okuduğu ülkeleri anımsatan Dikbayır, “Burak Erdoğan: İngiltere. Esra Erdoğan: Amerika. Bilal Erdoğan: Amerika. Haklı, el âlem lüks içinde okumuş” dedi.

ERDOĞAN, ÇOCUKLARININ YURTDIŞINDA OKUDUĞUNU UNUTTU

Erdoğan, Ankara’daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yeni Yurtlar Kampüsü'nde düzenlenen ve 105 yeni yurt binasının açılışını yaptığı törende, “Kendi evlatlarını Paris’e, Londra’ya, Brüksel’e, Washington’a gönderip en iyi eğitim kurumlarında okutup lüks ve şatafat içinde yaşattılar. Anadolu'nun ve Trakya’nın pırlanta gibi çocuklarını ise fakirliğe, cahilliğe, yokluğa, yoksulluğa, hatta göz göre göre ölüme mahkum ettiler. Biz bu oyunu bozduk” dedi. Erdoğan kendi çocuklarının da yurt dışında eğitim gördüğünü ise unuttu.

"HAKLI, EL ÂLEM LÜKS İÇİNDE OKUMUŞ"

İYİ Partili Dikbayır, Erdoğan’ın açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Erdoğan’ın sözlerini içeren bir videoyu sosyal medya hesabında paylaşan Dikbayır, şunları kaydetti:

Kendi evlatlarını yurt dışına gönderip, en iyi eğitim kurumlarında okutup lüks ve şatafat içinde yaşattılar’ demiş, ayrım yapmadan milletimizi kucaklaması gereken kişi. Burak Erdoğan: İngiltere. Esra Erdoğan: Amerika. Bilal Erdoğan: Amerika. Haklı, el âlem lüks içinde okumuş.

"Kendi evlatlarını yurt dışına gönderip, en iyi eğitim kurumlarında okutup, lüks ve şatafat içinde yaşattılar." demiş ayrım yapmadan milletimizi kucaklaması gereken kişi.



Burak Erdoğan: İngiltere

Esra Erdoğan: Amerika

Bilal Erdoğan: Amerika



Haklı, el âlem lüks içinde okumuş. pic.twitter.com/cYlxChXifN — Ümit Dikbayır (@UmitDikbayir) September 14, 2022

"DAHA BİR KAÇ HAFTA ÖNCE ÇOCUKLARI İÇİN LONDRA'DAYDILAR"

Eski AKP Balıkesir Milletvelili Turhan Çömez de, Erdoğan’ın bu açıklamalarından sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan’ın doktorluğunu da yapmış olan Çömez, “Daha birkaç hafta önce AKP’li vekiller çocuklarının mezuniyet töreni için Londra’daydı” ifadelerine yer verdi.