İYİ Partili Erhan Usta'dan 'emekli zammı' eleştirisi: Gülsek mi ağlasak mı?
İYİ Partili Erhan Usta, emeklilere verilen yüzde 25 zamma ilişkin "7.500 TL emekli aylığı alan emekli, yüzde 25 zam sonrası 7.500 TL almaya devam edecek. Gülsek mi ağlasak mı” dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen torba kanun teklifi, memur ve emekli maaşlarını içeren yılın ikinci yarısı için yapılan zamları da kapsıyor.
Teklife göre en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseltilirken, emekli maaşlarına da yüzde 25 zam yapılacak. Ancak, EYT düzenlemesi ile emekli olanlar bu yüzde 25 zamdan yararlanamayacak.
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, hükümetin hazırladığı torba kanun teklifine eklenen emekli maaşlarındaki zam konusunda bir değerlendirme yaptı. Usta, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"Kök emekli aylığı 5.750 TL olan emeklilerin zamdan sonra yeni maaşı 7.188 TL olacak. Şöyle açıklayabilirim: 7.500 TL emekli aylığı alan bir emekli, yüzde 25 zam sonrasında 7.500 TL almaya devam edecek. Bu durumda gülsek mi ağlasak mı?"
Kök emekli aylığı 5.750 TL olan emeklilerin zamdan sonra yeni maaşı 7.188 TL olacak.— Erhan Usta (@55erhanusta) July 9, 2023
Tefsiri şu şekilde:
7.500 TL emekli aylığı alan bu emekli, yüzde 25 zam sonrası 7.500 TL almaya devam edecek.
Gülsek mi ağlasak mı?
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