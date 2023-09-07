İYİ Partili isimden CHP'ye 'oy oranı' tepkisi:

Yayınlanma: 07.09.2023 - 19:17

Güncelleme: 07.09.2023 - 19:17

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

2018’de değişen hükümet sisteminin ittifakları zorunlu hale getirdiğini belirten Dervişoğlu, “Bu durum, parti kimliklerini zaafa uğrattı” ifadesini kullandı.

'KIRILMA NOKTALARINDA ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK'

CHP ile yapılan ittifak boyunca hataları düzeltmek için ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini belirten Dervişoğlu, “Bütün kırılma noktalarında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik. Hatta özeleştirimizi kamuoyu huzurunda gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkanımız kötü gidişatı engelleyemediği ve milletimizin beklentisini karşılayamadığı için Afyon’da yaptığı konuşmada özür diledi" diye konuştu.

'BİZE GÖRE KAZANILMAYAN SEÇİM KAYBEDİLMİTŞİR'

Dervişoğlu, 2023 seçimlerinde alınan oy oranını bir başarı olarak görmediğini ifade ederek, CHP, kaybedilen bu seçimde alınan yüzde 48 oyun, başarı olduğunu tanımlamaya gayret sarf ediyor. Bize göre kazanılmayan seçim kaybedilen seçimdir” dedi.

'SIĞINMACI' KONUSUNA DEĞİNDİ

Hükümetin göç politikasını eleştiren Dervişoğlu, Türkiye’nin açık ara en fazla sığınmacı barındıran ülke konumunda olduğunu belirterek, “Türk vatanı, demografik istila altında, Türk milli kimliği büyük bir tehditle karşı karşıyadır” dedi.

Dervişoğlu, hükümetin göç politikasını “bilinçli” olarak nitelendirdi ve “Bu politikalar, Türkiye’nin demografik yapısını değiştirmeye yöneliktir. Türk milletinin geleceğini tehlikeye atan bu politikalara asla ve kat’a müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

Dervişoğlu, hükümetin göç politikasını eleştirdiği konuşmasında, rahmetli Dündar Taşer’in “Biz çadırımızı sırtlanların yolu üzerine kurduk” sözlerine atıfta bulundu. Dervişoğlu, “Ebediyete kadar bu topraklarda yaşamak istiyorsak, gözümüzü dört açmak zorundayız” dedi.

Dervişoğlu, hükümeti, göç politikasını gözden geçirmeye ve Türk milletinin geleceğini korumaya çağırdı.