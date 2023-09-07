CHP'den İYİ Parti'ye açık kapı: Gerekli yerlerde ittifak yaparız!

Yayınlanma: 07.09.2023 - 18:53

Güncelleme: 07.09.2023 - 18:53

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçime üç büyük il başta olmak üzere 81 ilde parti olarak tek başlarına gireceklerini açıklamasının ardından siyaset arenası hareketlendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrının Cumhur İttifakı'nın bir diğer bileşeni Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de İYİ Parti lideri Akşener'e çağrıda bulundu.

Genel seçimdeki ittifa ortağı CHP'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıkmalarda bulundu.

MADIMAK FAİLİNİN 'AFFEDİLMESİ'NE TEPKİ

Köksal, Sivas Madımak Katliamı Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 75 yaşındaki Hayrettin Gül'ün kalan cezasının, 'sürekli hastalık' nedeniyle Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırılmasına tepki gösterdi. Köksal, "Türkan Saylan da adaletiniz neredeydi? Cumhuriyet Gazetesi başyazarı İlhan Selçuk'u cezaevinde ölüme terk ederken, kumpas davalarıyla yargılarken neredeydi adaletiniz? Başarılı asker, Yarbay Ali Tatar'ı hainlikle suçlayıp, ölümüne sebep olurken neredeydi adaletiniz? Madımak'ın ateşi sönmeden sanığı bir kararnameyle salıvermek; işte şahsa göre adalet. İşte AK Parti yüzyılının özeti, İşte AK Parti adaleti" diye konuştu.

'GEREKİRSE YAPILIR'

Köksal, İYİ Parti ve CHP'nin yerel seçimlere yönelik açıklamaların hatırlatılması üzerine de "CHP olarak gerekirse ittifakla, gerekirse tek başına bu seçimlere gireceğiz. 7 ay sonra yapılacak yerel seçimler için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Köksal, 'Kapılar İYİ Parti için tam anlamıyla kapandı diyemeyiz, doğru mu?' şeklindeki soruya ise "Gerekli yerlerde zaten gerekirse ittifak yaparız, gerekirse tek başımıza gireriz. Partimizin yetkili kurulları yeri geldiğinde gerekli kararları alacak ve kamuoyuyla paylaşacaktır" diyerek cevap verdi.

Köksal ayrıca partisinin 100'üncü yılının 9 Eylül'de kutlanacağını belirterek, vatandaşları CHP'nin kutlama etkinliklerine davet etti.