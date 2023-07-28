İYİ Partili isimden Cumhur İttifakı'na 'yeşil ışık': 'Tartışmasız galibiyet olacaktır'

Yayınlanma: 28.07.2023 - 16:54

Güncelleme: 28.07.2023 - 16:57

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu yerel seçim sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, partisinin CHP ile hareket etmesinin zarar verdiğini savunarak yerel seçimlerde AKP ve MHP ile ittifak yapılması gerektiğini söyledi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Hatipoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, partililerle yaptığı değerlendirmenin ardından alınacak karara uyacaklarını vurguladı.

"KAYBEDEN HEP BİZ OLUYORUZ"

Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Nobran tavırla karşılaştık her yerde, her alanda. Bize Eskişehir’de hiçbir destek vermediler ki biz onlara çok verdik. CHP, İYİ Parti iş birliğinde kaybeden hep biz oluyoruz. Bence artık bu bizim adımıza işlevsiz ortaklığa son verme zamanı geldi."

"AKP, MHP DESTEKLENEBİLİR"

Eskişehir’de CHP ve AKP’nin yaklaşık 200’er bin oyu bulunduğunu kaydeden Hatipoğlu, "Belirleyici parti ise 90 bin ile İYİ Parti. Bu Türkiye’nin birçok bölgesinde de böyle. İYİ Parti hep kazananı belirleyecek durumda. Ben diyorum ki, CHP ile işbirliği tartışmaya açılabilir ve sağ partilerin oluşturduğu blok desteklenebilir. Bence, Eskişehir de mesela AKP, MHP desteklenebilir. Sonuç tartışmasız galibiyet olacaktır ve Eskişehir için de hayırlısı budur" dedi.

"SAĞ PARTİLERLE İTTİFAK NEDEN YAPMASIN?"

Ayrıca Hatipoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından da şu açıklamalarda bulundu:

"CHP, zıt kutubu Saadet Partisi ile, AKP'den kopan DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile seçim ittifakı yaptı. CHP'ye gönül vermiş milyonlarca seçmeninin muhalefetine rağmen, 37 vekilini kendisine zıt görüşlü partilere hediye etti. Peki soruyorum; İYİ Parti aynı tabandan milliyetçi-muhafazakar vatandaşlarımızın oy verdiği sağ partilerle ittifak neden yapmasın?"

CHP, zıt kutubu Saadet Partisi ile, AKP'den kopan DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile seçim ittifakı yaptı. CHP'ye gönül vermiş milyonlarca seçmeninin muhalefetine rağmen, 37 vekilini kendisine zıt görüşlü partilere hediye etti. Peki soruyorum; İYİ Parti aynı tabandan… pic.twitter.com/Bhjps9cP8h — nebi hatipoglu (@NebiHatipoglu) July 28, 2023

Eskisehir.net'in aktardığına göre, Hatipoğlu'nun ifadelerinin ardından MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir açıklama yaptı.

"KARARINI GENEL BAŞKAN VERİYOR"

Candemir, şunları kaydetti:

"Onların kararını Genel Başkan veriyor, biz karışmıyoruz. Biz Genel Başkan’ın verdiği kararlar doğrultusunda, Genel Merkez’in verdiği kararlar doğrultusunda hareket ederiz. Bunlar genel merkezlerin bileceği işler. Genel Merkez ne söylerse ona uygun hareket edeceğiz” dedi.

Hatipoğlu, “Bana sorulursa Eskişehir’de İYİ Parti, AKP ve MHP koalisyon yapsın, işi bitirsin. Niye yapamasın? Biz sağ partiyiz. Bu üç parti bir araya geliriz bir aday çıkarırız işi bitiririz. Celalettin Kesikbaş olur, Metin Güler olur… Çok aday var… CHP ile İYİ Parti bir arada olamaz artık. Çok zor yani… Biz CHP ile Eskişehir’de mümkün değil olamayız, çok zor."