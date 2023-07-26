İYİ Parti’den istifa eden belediye başkanı AKP’ye geçti: Rozetini Erdoğan taktı

Yayınlanma: 26.07.2023 - 21:42

Güncelleme: 26.07.2023 - 21:44

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile İYİ Parti’den istifa eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AKP’ye katıldı.

SARAY'A KABUL EDİLDİ

Beraberindeki heyetle Ankara’ya giden Başkan Kaya, AKP Genel Merkezi’ndeki törenin ardından Saray'a geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aytekin Kaya ve AKP Aydın heyetini makamında kabul etti.

ROZETİ ERDOĞAN TAKTI

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Aytekin Kaya’ya AKP rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Külliye'deki programda AKP Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen, Seda Sarıbaş, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AKP İl Başkanı Gökhan Ökten ve İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek katıldı.