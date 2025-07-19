İYİ Partili Karakaş’tan Soğucak ihalesine tepki: ‘Vatan toprağını pazarlamaktır’

Gazetemiz Cumhuriyet, Aydın Kuşadası’nın Soğucak Mahallesi’ndeki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Eğitim Merkezi ve Dinlenme Kampı’nın 26 Haziran 2025 itibariyle ihaleye açılmasını gündeme getirmişti. İYİ Parti Aydın milletvekili Ömer Karakaş, özelleştirme kapsamına alınarak devlete ait kampın yatırımcıya açılmasına tepki gösterdi. Karakaş, konuya ilişkin “Size Aydın’da yapılmak istenen bir vurgundan bahsedeyim: Kuşadası Soğucak’ta, denize sıfır 45 dönümlük SGK Kampı, 100 milyon lira geçici teminatla ranta kurban ediliyor. Bu satış, cumhuriyetin emanetini talan etmektir. Kamunun sermayesini peşkeş çekmektir. Vatan toprağını pazarlamaktır” diye konuştu. Aydın’daki diğer arazi müdahelerine de dikkat çeken Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

“Ben Aydın milletvekiliyim. Toprağın kokusuyla, çiftçinin alın teriyle, zeytin dalının gölgesinde büyümüş insanların milletvekiliyim. Soruyorum size: Bu ülkenin malı kimindir? Beştepe’nin mi, büyük Türk milletinin mi? Efelerin diyarı Aydınımıza yapılmak istenen ihanet sadece bununla da kalmıyor; Aydın Kazandere Meydan Projesi, Aydın Kızılcaköy jeotermal felaketi, Yenipazar’da maden uğruna yapılan doğa kıyımı...”