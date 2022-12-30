İYİ Partili Kavuncu'ya yumruklu saldırıda bulunan Sinan Oral’ın cezası belli oldu

30 Aralık 2022 Cuma, 12:26

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, geçen yıl 20 Ağustos’ta, Halk TV’de katıldığı yayının ardından Bakırköy’de Sinan Oral'ın yumruklu saldırısına uğramıştı. Olay yerinden kaçan Oral’ın yakalanmasının ardından hakkında “basit yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

SANIK ORAL: PİŞMANIM, ÖZÜR DİLERİM

Davanın ilk duruşması dün, Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Sanık Oral savunmasında, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sosyal medyada, Kavuncu’ya yönelik FETÖ iddiası paylaşımlarından etkilendiğini söyledi. “Bunları görünce o anlık sinirle tokat attım, pişmanım. Katılanın avukatı aracılığıyla ve sosyal medyadan gerekli özürlerimi katılana bildirdim, tekrar katılandan özür diliyorum” dedi. Mahkeme, Oral’a bin 500 TL para cezası verdi. Hükmün açıklanmasının ise geri bırakılmasına karar verildi.

KAVUNCU: ATILAN YUMRUĞUN ONURSUZLUĞUNU...

Karara sosyal medya hesabından tepki gösteren Kavuncu, şunları kaydetti:

“Bakırköy’de bana saldıran kişiye bin 500 TL ceza verildi. 5 yıl suç işlemezse o da yok. Sinsice, alçakça gelip arkadan yumruk atmış, sonra da korkakça kaçmıştı. Daha dün, bundan sonra demokratik ve hukuki haklarımız çerçevesinde, sonuna kadar ‘dişe diş göze göz’ demiştik. Halen de öyle diyoruz. Yumruk atanın ve attıranların korkaklığını, kahpeliğini, namertliğini kamuoyu bilsin yeter. Haysiyet ve şerefleri varsa, bin 500 TL’den belki daha fazla acıtır. Alçaklığınız, kahpeliğiniz ve onursuzluğunuz ömrünüzün sonuna kadar alnınızda dursun. Sabah sabah bir kez daha iğrendim. Atılan yumruğun onursuzluğunu, kahpeliğini, korkaklığını ve alçaklığını bugün daha ağır hissettim.

Andolsun ki bu zihniyeti bu ülkeden kazıyıncaya kadar mücadele edeceğiz. Korkaklar ve onursuzlarla mücadelemiz hiç bitmeyecek. Öyle bir ülke ki alçaklar cesaretleniyor. Atılan iftiralar, saldırılar her geçen gün artıyor. Muhaliflere hukuk sopası yetmiyor, paramiliter sopalar da tehdit unsuru olarak gösteriliyor. Bu ülkeyi size teslim etmeyeceğiz. İyimserliğin zehirli rehavetine kimse kapılmasın. Sayılı gün kaldı. Bu ucube sistemden bu ülkeyi kurtarmamız lazım. Mankurtların elinden bu ülkeyi kurtaracağız yoksa iklim değişmeyecek. Mevcut zihniyet bu ülkeyi her alanda çürütecek. Görenler, göremeyenlere anlatsın.”