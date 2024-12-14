İYİ Partili Kocamaz: "Sığınmacıların Türkiye'de bulunmasını gerektirecek şartlar fiilen ortadan kalkmıştır"

Yayınlanma: 14.12.2024 - 13:18

Güncelleme: 14.12.2024 - 13:18

TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının bütçelerinin görüşmeleri başladı. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, İçişleri Bakanlığı bütçesine ilişkin şunları söyledi:

"Ülkemizde son yıllarda şiddetin boyutu artmış, sokaklar güvensiz hale gelmiştir. Sokak ortasında çıkan silahlı tartışmalarda hiç suçu ve günahı olmayan masum insanlar hayatını kaybetmektedir. Ortalıkta cirit atan organize suç örgütleri kaçak göçmenler ve sığınmacılar nedeniyle iyice güvensiz hale gelen sokaklarda yaşanan şiddet olayları hemen her kesimi rahatsız etmektedir. Yaşanan bu asayiş oranları ülkemizin yurtdışındaki itibarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Raporlara göre Türkiye orta riskli ülkeler grubundadır. Bu kategoride bizimle birlikte İran, Suudi Arabistan, Mısır, Hindistan, Nijer, Brezilya gibi ülkeler bulunmaktadır. Türkiye bu tabloyu kesinlikle hak etmiyor.

Türkiye'deki sığınmacı sayısı Dünya'daki birçok ülkeyi aşmıştır. Göçmenlerin kesin sayısını şu anda devlet dahi bilmemektedir. Polis hiç uyku uyumuyor, gece gündüz çalışıyor yine de artan asayiş olaylarına yetişemiyor. Öncelikle polislerimizin askerlik borçlanmasında yaşadıkları sorunlar giderilmelidir. Emniyet mensuplarımız fazla çalışma saatlerinden yakınmaktadır. Bütün toplumsal olaylarda sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar mesai yapmaktadır. Şark görevleri de aile birliğine ciddi zararlar vermektedir. İkinci şark görevi mutlaka kaldırılmalıdır.

"YERYÜZÜNDE TÜRKİYE KADAR KOLAY VATANDAŞLIK ALINAN BAŞKA ÜLKE YOK''

Türk vatandaşlığının parayla satılması sonucu ne yazık ki Türkiye uluslararsı suç örgütlerinin mekanı haline gelmiştir. 250 bin dolar konut karşığına kadar düşen vatandaşlık muhalefetten gelen tepkiler üzerine 400 bin dolara çıkartılmıştır. Yeryüzünde Türkiye kadar kolay vatandaşlık alınan başka ülke de yoktur. Rakamlar gizlendiği için bizler de tam sayıyı bilmiyoruz.

Suriye'de 61 yıllık Esad rejimi artık düşmüştür. Esad rejiminden kaçan Suriyeli sayısı sığınmacıların yoğun olarak geldiği bölgeler rejim güçlerinden temizlenmiştir. Böylece sığınmacıların Türkiye'de bulunmasını gerektirecek şartlar fiilen ortadan kalkmış Türkiye'deki misafirlikleri sona ermiş, Esad gitmiş misafirlik bitmiştir. Bu nedenle hiç vakit kaybetmeden Suriyeli sığınmacılar ülkesine geri gönderilmelidir. İYİ Parti olarak bizim önerimiz 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde geri dönüşler teşvik edilmeli, 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla geçici koruma yönetmeliğinin hükümete verdiği yetki ile geçici koruma statüsü iptal edilmelidir. Suriyelilere verilen 238 bin vatandaşlık iptal edilmelidir. Bu kapsamda Avrupa ile para karşılığı yapılmış geri kabul anlaşması da derhal sona erdirilmelidir."