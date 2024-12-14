Suriyeli göçmenlerin ‘kurulu düzeni var’: Suriyelilerin çoğunluğu dönmek istemiyor

Yayınlanma: 14.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.12.2024 - 04:00

Area Araştırma’nın hazırladığı “Suriyeli Göçmenler Araştırması” raporuna göre, Türkiye’nin Suriye sınırında bulunan Gaziantep ve Kilis’te yaşayan bin 214 kişiyle yapılan anket sonucunda yurttaşların yüzde 82,9’u Suriyelilerin Türkiye’de kalmasının büyük sorunlara yol açabileceğini düşünüyor.

Yurttaşların yüzde 81’i Suriyelilerin Türkiye’ye uyum sağlayamayacağını düşünürken yüzde 84,5 oranında dilimlik kesim Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından daha fazla göçmen kabul edilmemesi gerektiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 54,5’i Suriyelilerin “ülkelerine geri dönmeyeceğini” düşünürken, yalnızca yüzde 5,4’ünün “tamamı döner” şeklinde görüş vermesi dikkat çekti.

Katılımcıların yüzde 73,4’ü, “Göçmenler, Türkiye’nin sorunu değildir, ülkelerine geri gönderilmelidir” dedi.

YURTTAŞLAR ERDOĞAN’LA AYNI FİKİRDE DEĞİL

Yurttaşlar, iktidarı göçmen politikaları konusunda sınıfta bıraktı. Katılımcıların yüzde 81,3’lük kesimi iktidarın Suriyeli göçmenlere ilişkin politikalarını olumsuz karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Suriye halkı bizim kardeşimizdir” söylemlerine karşın yurttaşların çoğunluğunun Erdoğan ile aynı fikirde olmadığı görüldü. Yurttaşların yüzde 61,4’lük kesimi, Suriye’deki iç savaşın ardından gelen göçmen akımını kabul etmesine yönelik düşüncelerini “Bu durum Suriye’nin iç işidir, göçmenlerin kabul edilmemesi gerekirdi” ifadeleriyle açıkladı.

“Suriyeli göçmenleri kabul etmemiz din kardeşliğimizin gereğidir” ifadelerini de değerlendiren yurttaşların yüzde 51,3’ü ifadeyi olumsuz karşıladı. “Suriyeli göçmenler etnik yönden kardeşimizdir, kabul edilmeleri gerekir” söylemlerini de değerlendiren yurttaşların 68,4’ü katılmadığını söyledi.

Göçmenlere vatandaşlık verilmesi hakkında düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 86,1’i ise olumsuz karşılayacağını belirtti.

GÖÇMENLER DÖNMEK İSTEMİYOR

Ankette, Suriyeli göçmenlere de sorular yöneltildi.

Bin 207 kişiyle yapılan anket kapsamında Suriyeli göçmenlerin iç savaşın çıktığı 2011 yılından bu yana Türkiye’ye düzenli olarak göç ettiği ortaya çıktı.

Suriye’de yaşanan son gelişmelerin ardından “Ülkenize geri dönecek misiniz?” sorusu yöneltilen katılımcıların yüzde 60,7’si dönüş yapmak istemediğini söyledi. Geri dönmek istemeyen göçmenlerin yüzde 40,2’si kurulu düzeni olduğunu, yüzde 16’sı Türkiye’nin daha rahat, huzurlu ve güvenli olduğunu, yüzde 13,6’sı ise dönecek kimsesi olmadığını söyledi.

Suriyeli göçmenlerin yüzde 66’sı Türkiye’de yaşamanın en iyi yanının güven ve huzur ortamı olduğunu söylerken, yüzde 66,6’sı kiraların yüksek olmasından şikayet etti.

Katılımcıların yüzde 50,3’ü, Türkiye’deki yaşam pahalılığından rahatsız olduğunu dile getirdi.

İŞ YOK, ÇOCUK VAR

Göçmen katılımcıların yüzde 82’si çocuk sahibi olduğunu belirtti. “Kaç çocuğunuz var?” sorusunu da yanıtlayan göçmenlerin yüzde 19,2’si 3, 21,4’ü 4, yüzde 17’si ise 5 çocuk sahibi olduğunu dile getirdi.

Çocuk sayısının ortalama olarak yüksek olduğu görülürken, göçmen katılımcıların çoğunluğunun, yani yüzde 57’sinin gelirinin giderinden az olması dikkat çekti. Göçmenlerin yüzde 67’si hiç çalışmadığını ifade ederken yüzde 28,2’si “İş buldukça çalışıyorum” yanıtını verdi. Katılımcıların yalnızca 3,7’sinin sigortalı olarak çalışıyor olması dikkat çekti.

Katılımcıların yüzde 52,5’i de devletten sosyal yardım aldığını söyledi.