İYİ Partili kurmaylardan '26 Ağustos' açıklaması: İttifaksız seçim hazırlığı yapılacak

Yayınlanma: 24.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.08.2023 - 03:00

Cumhuriyet’e konuşan İYİ Partili bazı kurmaylar, Akşener’in, konuşmasında yerel seçimlere yönelik “ittifak” konusuna değinmeyeceğini belirtiyor. İttifak konusunda net bir karar vermek için çok erken olduğunu kaydeden kurmaylar, partinin her ilde yerel seçimlere “ittifaksız” girecek gibi hazırlandığını, Akşener’in yerel seçim stratejisini de bu çerçevede açıklayacağını öne sürüyor.

Kurmaylar, ittifak konusunun ancak “bazı iller” için konuşulabileceğini belirtiyor. Akşener’in yapacağı konuşmada partinin politikasına vurgu yaparak “milliyetçi-ülkücü” çizgisini ön plana çıkaracağı konuşuluyor.

İYİ Parti’nin iki siyasi kutup arasında sıkışmasından rahatsızlık duyulduğunu ifade eden kurmaylar, yerel seçimlerin genel seçimlere göre farklı bir dengesi olduğunu ve iktidara giden yolda yerel seçimlerin önemli olduğunu belirtiyor. Yerel seçimlerde yapılacak “işbirliklerine” ilişkin kararların, bölgelerin sosyolojisine göre verileceği kaydediliyor.