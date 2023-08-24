İYİ Partili kurmaylardan '26 Ağustos' açıklaması: İttifaksız seçim hazırlığı yapılacak

İYİ Parti’nin 2024 yerel seçimlerinde izleyeceği strateji için gözler 26 Ağustos Afyonkarahisar’da yapılacak organizasyona ve genel başkan Akşener’in burada yapacağı konuşmaya çevrildi. Partinin Afyonkarahisar il örgütü organizasyonun hazırlıklarını sürdürürken tüm il ve ilçe örgütleri de organizasyona katılmak için hazırlık yapıyor. Akşener’in kurmaylarıyla yaptığı görüşmeler sonucunda, konuşmanın içeriğine yönelik çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 24.08.2023 - 03:00
İYİ Partili kurmaylardan '26 Ağustos' açıklaması: İttifaksız seçim hazırlığı yapılacak
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Cumhuriyet’e konuşan İYİ Partili bazı kurmaylar, Akşener’in, konuşmasında yerel seçimlere yönelik “ittifak” konusuna değinmeyeceğini belirtiyor. İttifak konusunda net bir karar vermek için çok erken olduğunu kaydeden kurmaylar, partinin her ilde yerel seçimlere “ittifaksız” girecek gibi hazırlandığını, Akşener’in yerel seçim stratejisini de bu çerçevede açıklayacağını öne sürüyor.

Kurmaylar, ittifak konusunun ancak “bazı iller” için konuşulabileceğini belirtiyor. Akşener’in yapacağı konuşmada partinin politikasına vurgu yaparak “milliyetçi-ülkücü” çizgisini ön plana çıkaracağı konuşuluyor.

İYİ Parti’nin iki siyasi kutup arasında sıkışmasından rahatsızlık duyulduğunu ifade eden kurmaylar, yerel seçimlerin genel seçimlere göre farklı bir dengesi olduğunu ve iktidara giden yolda yerel seçimlerin önemli olduğunu belirtiyor. Yerel seçimlerde yapılacak “işbirliklerine” ilişkin kararların, bölgelerin sosyolojisine göre verileceği kaydediliyor.

 


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