İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu: İYİ Parti, toplantıya katılacak ve fedakar sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam edecektir
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP’nin çağrısı üzerine sağlıkta şiddet sorununu görüşmek üzere olağanüstü toplanacak TBMM Genel Kurulu’na katılacaklarını bildirdi. Dervişoğlu, “İYİ Parti, genel görüşme talebine destek vermek üzere olağanüstü toplantıya katılacak ve fedakar sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam edecektir” dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP’nin şiddet başta olmak üzere sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü ile ilgili genel görüşme açılması amacıyla yaptığı olağanüstü toplantı başvurusu üzerine TBMM Genel Kurulu’nu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00’te toplantıya çağırdı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, toplantıya katılacaklarını açıkladı.
Dervişoğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
- İYİ Parti, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin nedenleri ve alınması gereken önlemlerle ilgili genel görüşme talebine destek vermek üzere TBMM’de gerçekleştirilecek olağanüstü toplantıya katılacak ve fedakar sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam edecektir.
İYİ Parti, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin nedenleri ve alınması gereken önlemlerle ilgili genel görüşme talebine destek vermek üzere TBMM’de gerçekleştirilecek olağanüstü toplantıya katılacak ve fedakar sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam edecektir.— Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) July 26, 2022
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