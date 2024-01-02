İYİ Partili Olgun: 'Teşkilata heyecan geldi'

Yayınlanma: 02.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.01.2024 - 04:00

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, partisinin yerel seçim hazırlıklarını Cumhuriyet’e anlattı.

Türkiye genelinde aday adaylığı başvurularının yoğun olması nedeniyle başvuru tarihini 12 Ocak’a dek uzattıklarını anımsatan Olgun, “Aday belirlemede bizim için önemli olan İYİ Parti’nin iyi belediyecilik anlamındaki prensiplerini belediye başkanı olunca uygulayacak, dürüst, temiz, halkın hizmetinde olacak kişiyi belirlemek. Liyakatli adaylar, partinin tercihidir” dedi. Olgun, partinin 13- 14 Ocak’ta Adana’da gerçekleştireceği yerel seçim kampına işaret ederek “4 büyükşehir, 10 il, ilçe bazında da çok sayıda adayımız belirlenmiş durumda” dedi.

‘BEĞENMEYENLER AZ’

Yerel seçimlere “ittifaksız” girme kararına partinin il ve ilçe örgütlerinden dönüşü dğerlendiren Olgun, “Bizim şu ana kadar temas ettiğimiz kadarıyla teşkilatlarımız, yerel seçimlere kendi başımıza girmemizden memnun. Bunun başka bir siyasi partiyle alakası da yok. Teşkilatlarımız, ‘hür ve müstakil’ İYİ Parti’den mutlu. Çünkü İYİ Parti kurulduğundan bugüne ilk kez hür ve müstakil olarak seçimlere giriyor. Bu örgütlere bir heyecan getirdi” değerlendirmesinde bulundu. Olgun, “Bazı arkadaşlarımız bu kararı beğenmeyebilir. Ama bu çok azınlıkta. Bir siyasi partiden 5-10-50- 100 kişinin ayrılması önemli değildir. Önemli olan parti politikalarının uygulanması ve vatandaşlarımızda kabul görmesidir” dedi.

