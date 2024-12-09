İYİ Partili Paçacı yerel seçim sonrası oyların ikiye katlanarak psikolojik eşiğin aşıldığını söyledi: ‘Seçmen geri dönüyor’

Yayınlanma: 09.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.12.2024 - 07:36

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, İYİ Parti’nin toparlanma sürecini Cumhuriyet’e anlattı.

İYİ Parti’nin 2019’da CHP ile birlikte yerel seçimlere girerek büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan Paçacı, “2023’e geldiğimizde ise daha önce elde etmiş olduğumuz başarılı grafiğin gerçekleşmediğini görüyoruz. Başarısızlık, o dönemde uygulanan strateji ve bizim dışımızda konjektüre dayalı olaylardan kaynaklandı.” diye konuştu.

Paçacı, “2024’teki yerel seçimlerde ise tek başına seçimlere girme kararı alındı ve bu karar İYİ Parti seçmeni tarafından kabul görmedi. Adeta seçmenden veto yedik. Dolayısıyla oyumuz başkanlık seçimlerinde yüzde 3.5, il genel meclis seçimlerinde yüzde 4.5 civarına düştü. Kurucu Genel Başkanımız Meral Akşener seçimlerden önce başarılı bir sonuç alınmadığı takdirde siyaseti bırakacağını ifade etti ve Türk siyasetinde pek örneği görülmeyen ama doğru olan bir şey yaptı. Sözünde durdu ve siyaseti bıraktı” değerlendirmesinde bulundu.

İSTİFALAR DURDU

Yerel seçimler sonrası art arda gelen istifalara ilişkin konuşan Paçacı, “Seçimlerdeki kötü sonuç, bazı partililerimizin gelecek endişesi yaşamasına yol açtı. Bir arayış içerisine girdiler. Bugün partimiz toparlandı ve yükseliş trendini yakaladı. Genel başkanımız çok iyi bir performansla çalışıyor ve o istifalar durdu” dedi.

Partiden istifa eden üyelerin geri dönmeye başladığını da işaret eden Paçacı, “Konjonktürel düşüş, beraberinde psikolojik bir travma yaratıyor. Aldığınız kararı beğenmiyorlarsa üyelikten istifa ederek bir nevi alınan kararı protesto ediyorlar. Biz, özellikle yerel seçimlerden sonra üyelerimizde bir düşüş yaşadık. Ancak Genel Başkanımız Müsavat Bey’le birlikte tekrar bir toparlanma süreci başladı. Şimdi hem eski üyelerimiz tekrar dönmeye başladılar hem de yeni üyeler geliyorlar” diye konuştu.

‘DERVİŞOĞLU PARTİSİNİ İKTİDARA TAŞIYACAKTIR’

Dervişoğlu’nu çok eski yıllardan itibaren tanıdığının altını çizen Paçacı, “Kendisi ülkücü camiada yetişmiş bir arkadaşımız. Entelektüel birikimi çok yüksek olan çok okuyan, çok araştıran, dünyadaki ve ülkemizdeki meselelere kafa yoran ve çözüm üreten bir insandır. Aynı zamanda sosyal yönü güçlü ve insani özellikleri çok üstün olan biridir. Henüz, bu özelliklerini halkımız bilmiyor. Ama zaman içerisinde görecektir. Sayın Dervişoğlu, Türk siyasetine yeni bir nefes getirecek ve toplum kendisini tanıdıkça arkasına düşecektir ve partisini iktidara taşıyacaktır” dedi.

AKŞENER’İN ETKİSİ

İYİ Parti’nin Türk siyasetinde her zaman var olacağı ve ilerleyen süreçte de ülkeyi yönetecek bir parti olduğunu kaydeden Paçacı, Akşener döneminde partiye yönelik yapılan “lider partisi” tanımlamasına ilişkin “İYİ Parti Sayın Akşener’le beraber hem yükselişi yaşadı hem de dibi gördü. Ancak yeni genel başkanımız Sayın Dervişoğlu’nu bugün partililer bağrına bastı ve arkasından yol yürümeye başladılar. Dolayısıyla bizdeki genel başkan değişikliğinin partiye olumsuz bir etkisi söz konusu olmadı, aksine partinin oylarında ciddi yükselişler başladı” diye konuştu.