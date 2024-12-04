İYİ Parti'den aday adayı olmuştu... CHP'ye geçti!
Bilecik'te İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olan Zafer Bozkurt, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçti.
14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde İYİ Parti'den Bilecik milletvekili aday adayı olan Zafer Bozkurt, CHP'ye geçti.
Daha önceden CHP Bilecik Merkez İlçe Yönetimi'nde eğitim sekreteri olarak görev yaptığını belirten Bozkurt, şöyle konuştu:
"O dönem parti içi çeşitli fikir ayrılığından dolayı demokratik teamüllere uygun olmayan davranışlara tepki olarak partimden istifa ederek, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldum. Ancak değişen şartların ve yeni yönetim anlayışının uygun platform oluşturduğuna inandığım için partim için özverili çalışmalarıma tekrar devam etme kararı aldım."
Öte yandan, yarın Bilecik'e gelecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partiye katılanlara rozet takacağı öğrenildi.
Etiketler: #aday #Bilecik #CHP #İyi Parti
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