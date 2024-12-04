İYİ Parti'den aday adayı olmuştu... CHP'ye geçti!

Bilecik'te İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olan Zafer Bozkurt, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçti.

İYİ Parti'den aday adayı olmuştu... CHP'ye geçti!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 14:23

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde İYİ Parti'den Bilecik milletvekili aday adayı olan Zafer Bozkurt, CHP'ye geçti.

Daha önceden CHP Bilecik Merkez İlçe Yönetimi'nde eğitim sekreteri olarak görev yaptığını belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

"O dönem parti içi çeşitli fikir ayrılığından dolayı demokratik teamüllere uygun olmayan davranışlara tepki olarak partimden istifa ederek, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldum. Ancak değişen şartların ve yeni yönetim anlayışının uygun platform oluşturduğuna inandığım için partim için özverili çalışmalarıma tekrar devam etme kararı aldım."

Öte yandan, yarın Bilecik'e gelecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partiye katılanlara rozet takacağı öğrenildi.


Etiketler: #aday #Bilecik #CHP #İyi Parti

İlgili Haberler

İstanbul'da İYİ Parti teşkilatı topluca CHP'ye geçti!

İstanbul'da İYİ Parti teşkilatı topluca CHP'ye geçti!
Görevi devretti: Kırkağaç AKP'den CHP'ye geçti

Görevi devretti: Kırkağaç AKP'den CHP'ye geçti
Ankara'da 13 ilçe Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye geçti

Ankara'da 13 ilçe Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye geçti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler