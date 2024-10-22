İYİ Partili Türkeş'ten Bahçeli'ye: Kulaklarıma inanamadım, Devlet Bahçeli’yi kınıyorum

Yayınlanma: 22.10.2024 - 12:37

Güncelleme: 22.10.2024 - 12:37

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya tepki gösterdi.

Ayyüce Türkeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulaklarıma inanamadım… Bebek katili, terörist başını meclise davet edip konuşma yapmasını isteyen ve umut hakkından yararlansın diyen Devlet Bahçeli’yi kınıyorum" dedi.

"Herkes oturduğu koltuğun sorumluluğunu taşımakla mükelleftir" diyen Ayyüce Türkeş, "Kimse Başbuğ Alparslan Türkeş'in koltuğunda oturup teröre yandaşlık yapamaz.. TBMM’de yeteri kadar terörist varken bir de onların ele başını meclise sokmak kimsenin haddi değildir. Nokta" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE ÇAĞRISI YAPTI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan için çağrı yaptı.

Bahçeli, çağrısında, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız" ifadelerini kullandı.