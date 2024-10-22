Ümit Özdağ'dan Bahçeli'ye Öcalan tepkisi: Allah böyle siyaseti kahretsin

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Öcalan'la ilgili çağrısı üzerine sert tepki gösterdi.

Ümit Özdağ'dan Bahçeli'ye Öcalan tepkisi: Allah böyle siyaseti kahretsin
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2024 - 12:17

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrısına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan tepki geldi. 

Özdağ, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden MHP liderinin konuşmasındaki ilgili bölümü alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bahçeli, terörist başı Öcalan’ın TBMM’de DEM grubunda konuşmasını istedi. Allah böyle siyaseti kahretsin. Bir bebek katili terörist, İstiklal Harbi vermiş gazi TBMM’de DEM grubunda konuşacak. İnanılır gibi değil." 





Etiketler: #Ümit Özdağ #Devlet Bahçeli #Abdullah Öcalan

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