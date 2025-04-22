İYİ Partili Türkeş’ten terör örgütü elebaşısı Öcalan’a ev hapsi de içeren ‘umut hakkı’ tepkisi: ‘Verilmemesi gereken itibar veriliyor’

Yayınlanma: 22.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.04.2025 - 04:00

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıyla başlayan İmralı süreci, DEM Parti İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Saray’da görüşmesinin ardından yeni bir aşamaya geçti. Öcalan’a ev hapsini içeren “umut hakkı” tartışmaları yeniden gündeme geldi.

Cumhuriyet’e konuşan İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, “Bizim bu konuyla ilgili tavrımız net. Bunlar olacak işler değil. Biz her zaman bunun karşısında olacağız. Zaten terörist başıyla ilgili Türk mahkemelerinin verdiği karar ortada. Teröristbaşı umut hakkından yararlanma durumuna sahip değildir. Bunun için süre de 25 değil, 36 yıldır. O yüzden gereksiz şeylerle kaybedecek zamanı yok Türkiye’nin. Daha önemli meseleler var” dedi. Türkeş, “Muhatap alınacak kişi değil Öcalan. Zaten Türkiye’de terör bitti. Teröristlerin çoğu birinci çözüm sürecinde sınır ötesine gitti. Orada başka bir yapılanma, başka şeyler oluyor. Bunları şimdi hortlatmanın, idama mahkum edilmiş bir caniyi tekrar ortaya çıkarmayı iyi niyetli bulmuyorum. Türkiye’nin bekası için de doğru görmüyorum” ifadelerini kullandı.

‘ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ’

Erdoğan-İmralı heyetinin görüşmesine de tepki gösteren Türkeş, “Saray’a terörist temsilcilerinin gitmesini de doğru bulumuyorum. Ne olup bittiğini, ne sözler verildiğini değil vatandaş; biz milletvekilleri bile bilmiyoruz. Bunu kamuoyu önünde vatandaşın da desteği alınarak yapılması gereken işler. Hiç kimsenin de bu konuda bir desteği yok. Biz de sahada görüyoruz, geziyoruz. Arka planda ne olup bittiğini biz de merak ediyoruz. Bunun açıklanması gerektiğini söylüyoruz” diye konuştu. Türkeş, “Gelişmelerin Türkiye’nin lehine olmadığını görüyoruz. Türkiye garip bir yöne evriliyor. Bu tarz söylemlerle kamuoyunun dikkatini başka yöne çekip, arka planda büyük bir oyunun piyonu olmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bunun her zaman karşısında olacağız. Hayallerini gerçekleştirmemeleri için elimizden geleni yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.

‘TAHAMMÜLÜMÜZ YOK!’

Saray’daki görüşmenin ardından Öcalan’a İtalya’da onursal vatandaşlık verildiğini anımsatan Türkeş, “Zaten neyin ne olduğu gayet açık anlayana. Bu yanlıştan ne kadar erken dönülürse o kadar iyi olur. Verilmemesi gereken itibar veriliyor. 25 yıl önce bu adam memlekete teslim edildi ve hakkında Türk mahkemeleri hüküm verdi. Adam idam edilecekti. Sonra idam kaldırıldı, ömür boyu hapse mahkum edildi. Türkiye Cumhuriyeti devleti o canibaşına yapılabilecek en büyük iyiliği yapmıştır. Ona o adada hayatının sonuna kadar yaşama hakkı vermiştir. Daha da yapacağı bir şey yoktur. Yeteri kadar insanımızı kaybettik, bundan sonra kaybetmeye tahammülümüz yok. Milletin ortak aklıyla da vicdanıyla da kimsenin oynamaya hakkı yok” dedi.