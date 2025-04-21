Sırrı Süreyya Önder'in kaldığı hastane önünde: Pervin Buldan, Abdullah Öcalan'ın mesajını okudu

Yayınlanma: 21.04.2025 - 19:18

Güncelleme: 21.04.2025 - 20:04

İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen İmralı heyeti, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastane önünden açıklama yaptı.

Görüşmenin yaklaşık 2.5 saat sürdüğünü açıklayan DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, "Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini özellikle ifade etmek isterim" dedi.

"İLK KONU ÖNDER'İN SAĞLIK DURUMU OLDU"

İmralı heyetinden Pervin Buldan'ın konuşması şu şekilde:

"Yaptığımız görüşmede elbette ki ilk gündem, ilk konu sevgili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu oldu. Kendisi de konuyu yakından takip ettiğini, TV'lerde Sırrı Bey ile çıkan bütün haberleri izlediğini ancak durumuna çok büyük bir üzüntü duyduğunu, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını umut ettiğini özellikle belirtmek istiyorum.

Ayrıca süreçle ilgili de hem umudunu koruduğunu hem de çalışmalarını devam ettiğinin altını da önemle çizdi. Sevgili Önder'e hitaben bir mesaj verdi bize, ben de bu mesajı sizlerin aracılığı ile kamuoyu ile paylaşmak istiyorum."

ÖCALAN'DAN ÖNDER'E MESAJ: GERÇEK TÜRKMENLİK ÖZÜ BUDUR

Pervin Buldan, Abdullah Öcalan'ın hastanede tedavisi devam eden Sırrı Süreyya Önder'e yazdığı mesajını okudu:

"Sırrı Süreyya Önder’e yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şifa diliyorum; ailesine ve tüm dostlarına, sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sırrı Süreyya Önder ile 12 yıllık mesaimiz var. Onun taşıdığı büyük önem şudur: Adıyamanlı ve Türkmen kökenli ideal biri olarak Baba İshak geleneğini temsil ediyor. Büyük barış çabasını topluma yansıtan, toplumsal ön yargıları şahsında kırabilen biridir. Bunu da yaptı. Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı

Onun şahsında hayata geçen, Anadolu genleri ve kültürü dediğimiz şeydir. Barış dediğimiz şey de Anadolu genlerini, Türkmen geleneğini yaşanılır kılmaktır. Önder böyle biridir ve gerçek Türkmenlik özü budur: En iyi barış kimliği, en iyi barış kültürü. 'Israrla düşmanlaştıralım, bu biçimde siyaset yapalım' anlayışının tam zıddıdır

Önder’in olumsuzluklarla baş etme, onları yönetebilme kültürü önemlidir; ortaya çıkan olumsuzlukları derinleşmeden olumluya dönüştürebiliyor. Herkesin Önder’in kaldığı hastaneye gittiğini, onun anısına bağlılığını beyan ettiğini görüyorum. Bağlılığın gereği, onun barış çabasını pratikleştirmekten geçer. Bir kez daha kendisine, ailesine, sevenlerine, tüm topluma geçmiş olsun dileklerimi sunuyor; bir an evvel iyileşerek en coşkulu, en güçlü haliyle aramızda olmasını diliyorum"

BULDAN: ONA İHTİYACIMIZ VAR

Buldan, Öcalan'ın mesajını okumasının ardından, "Biz de İmralı heyeti üyeleri olarak sevgili Önder'e hem geçmiş olsun dileklerimizi hem de onu özlemle beklediğimizi, bu çalışmalara kaldığımız yerden devam etmesi için ona ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullanarak konuşmasına son verdi.