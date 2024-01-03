İYİ Partili üç genç broşür dağıtırken gözaltına alındı: Meral Akşener tepki gösterdi

Yayınlanma: 03.01.2024 - 08:10

Güncelleme: 03.01.2024 - 08:10

İstanbul'da İYİ Parti Gençlik Kolları'ndan üç kişi, üzerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı "Türkiye'nin Araplaşmaması için oyunuzu bize vermeye devam edin" yazan broşürler dağıtırken gözaltına alındı.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK"

İYİ Parti Gençlik Kolları'ndan Baturalp Akalın, Oğuz Talha Uz ve Akif Demirel, "Türkiye'nin Araplaşmaması için oyunuzu bize vermeye devam edin" yazan broşürler dağıtırken gözaltına alındı.

Üç kişiye götürüldükleri karakolda "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlaması yöneltildi.

AKŞENER'DEN SERT TEPKİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gözaltına alınan 3 partili ile ilgili açıklama yaparak, "Türksüz Türkiye hayal edenler bu gece de iş başında. İstanbul İl Gençlik Kollarımızdan Oğuz Talha Uz, Baturalp Akalın ve Akif Demirel sadece demokratik haklarını kullandıkları için şu anda karakolda ifade veriyor. Süreci arkadaşlarımla birlikte bizzat takip ediyorum" dedi.

Akşener, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türksüz Türkiye hayal edenler bu gece de iş başında. İktidar, Türklük ile olan mücadelesini şimdi de gençler üzerinden sürdürmeye devam ediyor. İstanbul İl Gençlik Kollarımızdan Oğuz Talha Uz, Baturalp Akalın ve Akif Demirel sadece demokratik haklarını kullandıkları için şu anda karakolda ifade veriyor. Süreci arkadaşlarımla birlikte bizzat takip ediyorum. Gencecik evlatlarımızı tutuklayarak ülkemizdeki acı gerçekleri örtmeye çalışanlar şunu çok iyi bilsin ki; Sizde her türlü zulüm varsa; bizde de her koşulda mukavemet var" ifadelerine yer verdi.