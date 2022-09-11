İYİ Partili Uğur Poyraz Cumhuriyet'e konuştu: 'Masa yoluna devam ediyor'
'CHP ile şu anda bir ittifak değiliz' açıklaması tartışma yaratan İYİ Partili Uğur Poyraz, Cumhuriyet'e konuştu. Poyraz, "İttifak süreci seçim başladığında açıklanır" dedi.
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ın katıldığı bir televizyon programında “CHP ile henüz ittifak kurmadığınızı mı söylüyorsunuz?” sorusuna “Evet” yanıtını vermesi üzerine siyasette “ittifak” tartışması başladı.
Cumhuriyet’e konuşan Poyraz, yaptığı açıklamanın sadece bir tanım konusu olduğunu ve bunu da katıldığı televizyon yayınında açıkladığını belirterek “İttifak süreci seçim başladığında açıklanır. Bu sadece yasal bir tanım meselesi. Seçim dışı süreçteki birlikteliğimize ‘işbirliği’ denir. Biz zaten işbirliği halindeyiz. Ama ittifak tanımı seçim süreci geldiğinde kullanılır” dedi.
Poyraz, 6’lı masanın da güçlendirilmiş parlamenter sistemi yaşama geçirmek için işbirliği içinde olduğunu belirtti.
CHP kurmayları da masada bir ayrılık olmadığının altını çizdi. “Biz her zaman ‘Millet İttifakı’nın adayı 13. cumhurbaşkanı olacak’ vurgusu yapıyoruz” diyen partililer, “Millet İttifakı’nın temeli İYİ Parti ve CHP’den oluşuyor. Biz bir demokrasi mücadelesi için birlikteyiz, onun için de ittifak halindeyiz. Yasal ittifak süreci seçim başladığında başlamış oluyor. Seçim takvimi belli olduğunda da bu açıklanmış olur. Ama biz altı parti zaten şu anda ciddi bir işbirliği halindeyiz” değerlendirmesini yaptı.
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