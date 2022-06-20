İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz, Akşener’in projelerini ve diğer partilere bakış açılarını anlattı: 84 milyona hizmet edeceğiz

20 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

İYİ Parti Genel Sektereri Uğur Poyraz, partisinin oylarındaki son durum, İYİ Parti’nin oy aldıkları siyasi partiler, Genel Başkan Meral Akşener’in henüz kamuoyuna yansımayan ev ziyaretleri, diğer siyasi partilere bakış açıları gibi konulara ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

Poyraz’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Oyumuz yüzde 21.7: Özel anket yaptırmıyoruz ancak güvenilir şirketlerin sonuçlarında İYİ Parti’nin yüzde 21.7 ortalamasını görüyoruz. Yükselişimiz sürecek. Her türlü hakaret, tehdit, iftira, kumpasa rağmen milletimiz, mücadeleyi görüyor ve taçlandırıyor. Seçmenin hangi ideolojik, siyasi, etnik ve dini gruptan olduğuyla ilgilenmiyoruz. Bize teveccüh göstermeyenlerin de yapıcı eleştirilerini önemsiyor ve daha kapsayıcı olabilmek için uğraşıyoruz.

AKP‘den oy alıyoruz: AKP’den de oy alıyoruz. Yola çıkarken “şu gruptan oy alalım” diye bir matematik yapmadık. Bu tür stratejileri ayrıştırmanın bir çeşidi olarak görürüz. 84 milyona hizmete talibiz. Dilimiz, bakış açımız, projelerimiz ve duruşumuzla Türkiye’nin merkezindeyiz ve herkesi oraya davet ediyoruz.

Seçmen ‘tapulu mal’ değil: “Şu partinin tabanına hareket ediyoruz” gibi bir tavrımız yok. “Milliyetçiler MHP‘ye, sosyal demokratlar CHP’ye, Kürtler HDP’ye, muhafazakârlar AK Parti’ye oy verir” tutumu gerçekçi olmadığı gibi böyle bir durum artık söz konusu değil. Seçmen kimsenin tapulu malı değil. Farklı görüşlere sahip olabiliriz ama gerçek tek ve o gerçeğin olduğu yerde de kararlılıkla İYİ Parti duruyor.

Ev ziyaretleri: Genel başkanımız, bir süredir basına yansımayan ev gezileri yapıyor. Dar gelirli vatandaşlarımızı korumalar, gazeteciler hatta cep telefonu bile olmadan evlerinde ziyaret ediyor. Hiçbiri siyasi malzeme üretme kaygısıyla yapılmıyor. Ziyaretlerden elde edilen çıktılar projelere dönüşüyor. Hiçbir projemiz masa başında yapılmıyor.

KİRLİ SİYASET DİLİ

FETÖ mirası uslüp: Sosyal medya davaları ve kazandığımız tazminatlar tartışma konusu oldu. Tamamı FETÖ kafasıyla yapılan eleştiriler. Ömrümün 16-17 yılı FETÖ ile mücadeleyle geçti, davranış ve kişilik analizlerini yapabiliyorum. Bu dil, bu kalem, bu üslup FETÖ mirası. FETÖ’cü değilse bile rol model aldığı FETÖ’dür. Genel başkanımıza yönelik eleştiri sınırlarındaki hiçbir şeye dava açılmıyor. Ama adam klavyenin arkasına saklanıp galiz, sinkaflı küfürler ediyor. Küfür ifade özgürlüğü değildir. Bu hakaret dili iktidarın açık ve gizli ortaklarının kirli siyaset dillerinin tezahürüdür.

‘BAŞBAKAN OLACAK’

Boynunun borcu: Akşener, Türkiye’yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşturacağını, başbakan olacağını ve İYİ Parti’yi birinci çıkaracağını söyledi. İYİ Parti, milletimizi, ülkedeki ucube sistemin vahşi pençelerinden kurtarmak için kuruldu. Bu çizgideki bir cesur yürekli liderin bu iddiayı koyması boynunun borcudur. Akşener, Türkiye’yi başbakan olarak yönetecek. Yürütmenin başı olacak. İcra vurgusunun altında yatan budur.

Sevsinler diye yapmıyoruz: (HDP ve kapatma davası) İYİ Parti’nin, ne AKP’ye, ne HDP’ye, ne de MHP’ye geliştirdiği bir bakış açısı yok. Tüm bakış açısı ülkenin huzuru, refahı, mutluluğu ve zenginliği. Bu partilerin genel merkez plan ve stratejileriyle ilgilenmiyoruz. Söz konusu partilerin bizi sevmeleri için değil; doğrularla, ilkelerle ve Türkiye idealiyle siyaset yapıyoruz. HDP’nin kapatılmasıyla ilgili de yargı karar vermeden konuşacağımız bir konu yok.

TAZMİNATLARLA ÖĞRENCİLERE TABLET

“Akşener’i, sosyal medyadaki hakaretlere tazminat davası açmaya ikna eden biz olduk” diyen Poyraz, “Hanesine ve partiye bu paranın girmemesi, bir havuzda birikmesi şartıyla kabul etti. Taramalar Eylül 2019’da başladı. Havuzda biriken paralarla alınan yüzlerce tableti öğrencilerle buluşturduk. Hatta tazminatların yetmediği noktada emekli maaşıyla tablet almaya devam etti. O havuzdan KYK borcu ödenen, burs verilen öğrenciler var. Ramazan Bayramı’nda öğrencilerin ailelerinin yanına gidebilmesi için bilet alındı” ifadelerini kullandı.



‘NEYE AZ KALDIYSA ONU SÖYLÜYOR’

Poyraz, partisinin “Az kaldı” kampanyasının herkese mesaj verdiğini belirterek, “Senin için neye az kaldıysa onu söylüyor” dedi. Kampanyanın, İYİ Parti’nin içinde yapıldığını, reklamdaki herkesin, kast dahil İYİ Parti’li olduğunu kaydeden Poyraz şunları şöyledi: “Üç günde çekildi. Bilboard görsellerinin hepsi sahadan. Kampanya kapsamında ‘azkaldi.org’ sitemizi de faaliyete geçirdik. Üç yıldır anlatmamıza karşın görmezden gelenlere, ‘Projeleri yok’ diyenlere bu sitede yanıt verdik. Her başkanlığımız kendi projelerini anlattı. Bizde her şeyi bilen ‘tek adamlar’ yok; cesur bir liderin, istişare ve duyarlılık üzerine inşa ettiği demokratik duruşuna inanmış, alanlarında uzmanlaşmış memleket ve millet sevdalıları var.”

