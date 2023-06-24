İYİ Partili Ümit Dikbayır asil listeden düştü

Yayınlanma: 24.06.2023 - 23:45

Güncelleme: 24.06.2023 - 23:45

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı’nda Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri seçildi. İYİ Parti’ye katılan, eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da GİK üyesi oldu. MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kızı, Adana milletvekili Ayyüce Türkeş parti yönetimine girdi.

Tele1'in haberine göre GİK seçiminde en büyük şoku İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve 27. ve 28. Dönem Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır yaşadı. Oy kullanan delegeler arasında en yüksek red oyu alan Ümit Dikbayır GİK asil listeden düştü. Dikbayır’ın listeden düşmesi sonucu yüzde 25 kadın kotası dikkate alındı. Böylece yedek listede ilk sırada yer alan kadın üye Kübra Dursun, Dikbayır’ın yerine GİK’e girdi.

Delegelerden çizik yiyen diğer isimler isei Ömer Karataş, Metin Ergun ve Uğur Poyraz oldu.