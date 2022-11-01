İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan AKP’ye su zammını geri alma çağrısı

01 Kasım 2022 Salı, 21:34

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, seçim bölgesinde AKP’li büyükşehir belediyesinin yaptığı su zammını eleştirdi.

Dikbayır, bugün sosyal medya hesabından “Sakaryalı hemşehrilerim adına, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yüce’ye açık çağrımdır” notu ile açıklama yaptı.

Dikbayır şunları söyledi:

“SAKARYA HALKININ CEBİNDEN HER AY 7,5 MİLYON, YILDA 90 MİLYON HAKSIZ PARA TAHSİL EDİYORSUNUZ”

Geçtiğimiz ay suya yüzde 50 zam yaptınız. Bu zam haksız, kanunsuz ve hukuksuzdur. Yaptığınız bu zamda Sayıştay’ın görüşü bile yoktur. Her ay faturalara 1 metreküp su bedeli karşılığında bakım onarım ücreti fatura etmektesiniz. Bu da kanuna aykırı ve hukuksuzdur. Suyun KDV’si yüzde 1 olmasına rağmen bu bakım ücretine yüzde 18 KDV yansıtmaktasınız. Bu yöntem ile Sakarya halkının cebinden her ay 7,5 milyon, yılda 90 milyon haksız para tahsil ediyorsunuz.

“İLK TOPLANTIDA SUYA YAPTIĞINIZ BU ZAMMI GERİ ALIP FATURALARDAKİ BAKIM ONARIM ÜCRETİNİ TAMAMEN KALDIRIN”

Kendi şehrimin belediyesini idari mahkemeye vermek istemiyorum. Sizden talebim, önümüzdeki ilk meclis toplantısında suya yaptığınız bu zammı geri almanız ve kestiğiniz faturalarda bu bakım onarım ücretini tamamen kaldırmanızdır. Sakarya halkı adına sizden talebim budur. Ben bu konuya detaylı çalıştım, bütün teknik yönlerini biliyorum. Beni idari mahkemeye gitmek zorunda bırakmayınız.”

ZATEN İNDİRİMLİ OLAN SUYU ANKARA’DA DÜŞÜRMÜŞLERDİ

Ankara’da ise zaten indirimli satılan suyun fiyatı Ekim ayı Meclis toplantısında AKP ve MHP çoğunluğu ile yine indirime tabi tutulmuştu.

Yıllık 300 milyon metreküp su sağlanan Ankara’da ücretin 6 TL olması ile elde edilecek olan 1.8 milyar TL, ASKİ’nin 2.3 milyar TL olması beklenen yıllık elektrik giderini dahi karşılamayacak. Ara vermeksizin artan enerji, personel ve arıtma maliyetleri ile ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlara rağmen alınan bu kararın, ASKİ’nin tüm acil altyapı yatırımlarını durdurması anlamına geldiği bilgisi verilmişti.