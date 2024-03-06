İYİ Parti’nin adayı seçime giremiyor

Gaziantep’in Karkamış İlçesi İYİ Parti Belediye başkan adayı Mehmet Polat adaylıktan çekildi.

Bekir Şahin
Yayınlanma: 06.03.2024 - 04:00
İYİ Parti’nin adayı seçime giremiyor
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CHP’de ilçe başkanlığı yapan, istifa edip İYİ Parti’ye geçen Polat’ın belediye başkan adayı olarak seçime girecek yeterliliğe sahip olamadığı belirtildi.

Polat, yaptığı açıklamada, “Elimde olmayan sebeplerden ötürü adaylıktan çekilmiş bulunmaktayım. Birkaç gün içerisinde akraba ve dostlarımızla birlikte kararımızı açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İYİ Parti Manisa Gölmarmara ilçe teşkilatı ve üyeleri seçimlerde CHP adayını destekleyeceklerini açıklayarak partilerinen istifa ettiler.


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