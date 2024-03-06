İYİ Parti'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım'dan Mansur Yavaş'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, Mansur Yavaş'a adaylıktan çekilme çağrısı yaparak, "İki maskesiz aday yarışsın, oyları bölme" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Mansur Yavaş'a İYİ Partili rakibinden 'adaylıktan çekil' çağrısı geldi.
İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, Yavaş'ın oyları böldüğünü öne sürdü.
"OYLARI BÖLME"
X'ten (Twitter) bir paylaşımda bulunan Yıldırım "Yavaş’a çağrımdır!!! CHP’li olmayan, CHP maskeli Yavaş: Adaylıktan çekil! Partisinin rozetini taşıyan, aday olduğu partiden utanmayan iki maskesiz aday yarışsın. Maskenle oyları bölme!" ifadelerini kullandı.
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