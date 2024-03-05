Mansur Yavaş'ın 2 senedir uyguladığı Kantin Kart, Turgut Altınok'un 'yeni' vaadi

Yayınlanma: 05.03.2024 - 11:17

Güncelleme: 05.03.2024 - 11:17

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, başkentte iki yıldır kullanılan 'Kantin Kart' uygulamasını vaadetti.

Esnaf ziyaretlerinin ardından kısa bir konuşma yapan Altınok, "Çocuklarımıza bilim merkezi yapacağız ve okullarda kullanmak üzere Kantin Kart vereceğiz” dedi.

Ancak Altınok'un vaat ettiği proje 2022 yılından beri Mansur Yavaş yönetimindeki ABB tarafından uygulanıyor.

ABB en son geçtiğimiz hafta cumartesi günü sosyal yardım alan 13 bin 121 çocuk için sadece okul kantinlerinde geçerli olan aylık 550 TL kantin desteği yatırdı.