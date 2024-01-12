İYİ Parti'nin Antalya kampı iptal edildi
Kuzey Irak'tan gelen şehit haberlerinin ardından, bir program iptali de İYİ Parti'den geldi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partinin yerel seçim çalışmaları kapsamında yarın ve 14 Ocak Pazar günü Antalya'da yapacağı istişare kampının iptal edildiğini bildirdi.
Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu Antalya'da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor ve hain terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
KAMUOYUNA????— Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) January 12, 2024
Bu hafta sonu, 13-14 Ocak tarihlerinde Antalya’da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız, Şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir.
Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet…
En Çok Okunan Haberler
-
- Ayaydın nasıl CHP’li oldu?
- AKP'de gözler 15 Ocak'ta...
- Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama!
- Yeniden Refah'ta 'İstanbul' krizi!
- Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme
- Kuzey Irak'ta 6 asker şehit oldu
- İfade verdi: Yakalama kararı kaldırıldı
- Erdoğan'ın konuşmasında Kurum'un zor anları
- Doktor Öz uyardı: Yüzünüzde bir 'ölüm üçgeni' var!
- 'Kendi ipinizi çekersiniz'