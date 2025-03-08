‘İYİ Parti’nin DEM Parti’ye kapıyı kapatmaması olarak algılandı’

Yayınlanma: 08.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.03.2025 - 08:14

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun “DEM Parti eşbaşkanlarından randevu gelirse nasıl değerlendirsiniz?” sorusuna verdiği “Bize henüz iletilmiş bir talep söz konusu değil. Bilmiyorum ne olacağını görerek cevap verebilirim. O zamanda öyle bir davet bekleniyordu ama İmralı ulakları bizden talepkâr oldular. Biz de o yetkisiz heyeti kabul etmedik” yanıtı, “İYİ Parti’nin DEM Parti’ye kapıyı kapatmaması” olarak yorumlandı.

Ancak kurmaylar, DEM Parti’den görüşme talebi olmadığının altını çizerek İmralı sürecine karşı partinin kararlılığının devam ettiği belirtiliyor.

Dervişoğlu’nun “ortak aklı” hâkim aldığını belirten parti kaynakları, DEM Parti’den bir talep gelmeden böyle bir konunun partinin yetkili kurullarıyla yapılacak toplantılarda gündeme gelmeyeceğini belirtiyor.