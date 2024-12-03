İYİ Parti’nin ilk seçimlere ‘ittifaksız’ gireceği iddialarına kurmaylardan tepki: 'Parti yıpratılmaya çalışılıyor'

Yayınlanma: 03.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.12.2024 - 07:23

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul’da teşkilat üyeleri ile bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada İYİ Parti’nin oy oranının yükselişte olduğuna dikkat çekti. Anket sonuçları karşısında mutluluk duyduğunu ancak bu durumun kendisine yetmediğini söyleyen Dervişoğlu, “Yüzde 50 artı 1’le ve sizlerle birlikte bu ülkeye yönetmeyi talibim” dedi.

Dervişoğlu’nun söz konusu açıklamaları, ilk yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olacağı ve ilk genel seçime de “hür ve müstakil” olarak gireceği iddialarını beraberinde getirdi. Ancak Cumhuriyet’in ulaştığı kaynaklar iddiaların doğru olmadığını ifade etti. Her siyasi parti genel başkanının doğal olarak ülke yönetimine talip olduğunu kaydeden İYİ Partili kurmaylar, buna benzer söylemlerin seçimlere “ittifaksız” girileceği anlamına gelmediğinin altını çizdi. İttifaka ve cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik bir değerlendirme için çok erken olduğunu kaydeden kurmaylar, “Şu an itibarıyla cumhurbaşkanlığına adaylık açıklaması yapılmadı. Aslında hiçbir aday adayı açıklama yapmadı. Bu tür haberler partileri yıpratma amacı ile yapılıyor” değerlendirmesinde bulunuyor. Ayrıca partililer, ittifaka kapıyı da kapatmıyor.

‘ERKEN SEÇİME KARŞI TAVIR NET’

Öte yandan kurmaylar, erken seçime de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünü açtığı gerekçesiyle net bir dille karşı çıkıyor. AKP’nin Erdoğan’ı yeniden aday yapmak için erken seçimi zorlayacağına işaret eden parti kaynakları, muhalefetin bu oyuna gelmemesi gerektiğini savunuyor.