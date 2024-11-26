Akşener krizinde İYİ Parti’de Akalın’ın açıklamalarına tepki: ‘İhraç partide yeni bir cephe açar’

Yayınlanma: 26.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.11.2024 - 04:00

Savunmasında eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e göndermede bulunan Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı seçimlerinde vasiyet olarak ‘Kılıçdaroğlu’nu aileme emanet ediyorum’ diyen milliyetçi ve vatansever diye bildiklerimiz işbirlikçi çıktı. Onlara inandığım için hata ettim” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun çıkışının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Kurucu Genel başkanımız sayın Meral Akşener’i doğrudan hedef alan açıklamalarını şiddetle kınıyorum” açıklamasında bulundu.

HENÜZ ADIM ATILMADI

İYİ Partililer de “eski defterleri karıştırmadan” siyaset yürütme fikrindeyken, Kılıçdaroğlu’na destek Akşener’in siyasete kazandırdığı bir isimden geldi. Eski Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, “Kemal Bey’in eksik bildiği husus şudur: Akşener, kendisine karşı aday olmak istedi ancak korkarak geri çekildi. İktidar işbirlikçiliği ise daha sonra” dedi.

Partinin hukuk ve seçim işleri başkanı Hakan Şeref Olgun da “İYİ Parti ve İYİ Partililer vefasızlara geçit vermez ve vermeyecektir. Tüzüğümüze aykırı hareket edenlerin disipline sevki için elimizden gerekenin yapılacağının bilinmesini isterim” paylaşımında bulundu.

Akalın’ın disiplin sürecine ilişkin henüz bir adım atılmadığı öğrenildi. Akşener üzerinden yapılan değerlendirmelerin Akşener’e değil, partiye zarar verdiğini kaydeden kurmaylar “Dervişoğlu başarılı olmasından rahatsız olanlar var. Akalın’ı ihraç etmek partide yeni bir cephe açar” yorumunu yapıyor.