İYİ Partili Akburak'tan dikkat çeken açıklama: İstanbul adayı kim olacak?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 18:45

Güncelleme: 23.01.2024 - 18:58

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Cumhuriyet TV'de Can Uğur'un sorularını yanıtladı.

Yerel seçim için siyasetin merak ettiği İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) adayının kim olduğunu açıklayan Akburak, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) adayında da sürpriz olmadığını ifade etti.

Cumhuriyet TV yayınında İstanbul adayı için canlı yayında tarih veren Akburak, şubatın ilk haftasını işaret etti. İstanbul adayının belirlendiğini sözlerine ekleyen Akburak, isim vermedi. Akburak, ilçe belediyelerinin de kısa sürede belirleneceğini söyledi.

Akburak, Ankara'da Cengiz Topel için de "Yarın bir sürpriz olmayacak" dedi.