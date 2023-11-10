İYİ Parti’nin İzmir adayından dikkat çeken ‘Bahadır Erdem’ mesajı
Parti kurucularından biri olan Durmuş Yılmaz, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz'ın ardından İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem de partisinden istifa ettiğini duyurdu. Partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, Erdem'in ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım yaptı.
İYİ Parti’de iki önemli isim bugün partiden istifa ettiklerini duyurdular. Parti kurucuları arasında yer alan Durmuş Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
Durmuş’un istifasının ardından ikinci istifa haberi ise İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem’den geldi.
Partinin yerel seçim kararını eleştiren Bahadır Erdem, "Bu doğrultuda partimizin aldığı ve değiştirmemekte ısrar ettiği seçimlere “tüm illerde” ayrı aday ile girme kararı yani bir başka deyiş ile 2019 yerel seçimlerinde birçok ilde seçimin kazanılmasını sağlayan güç birliğini sonlandırmayı son derece yanlış bulduğumu bir kez daha belirtmek isterim" diyerek istifasını duyurdu.
İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ümit Özlale, istifa haberinin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aynı gün partiye katılmıştık. O zamandan beri de dostluğumuz artarak devam etti. Makamlar geçici dostluk baki... Ben senden razıyım sevgili dostum" ifadelerini kullandı.
Aynı gün partiye katılmıştık. O zamandan beri de dostluğumuz artarak devam etti.— Prof Dr. Ümit Özlale (@UmitOzlale) November 10, 2023
Makamlar geçici dostluk baki...
Ben senden razıyım sevgili dostum @BBahadirErdem https://t.co/9cfJ82wkTB
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