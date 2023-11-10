İYİ Parti'den Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 10.11.2023 - 16:25

Güncelleme: 10.11.2023 - 16:31

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok, Anayasa Mahkemesi’nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’la ilgili kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

"HAREKETE GEÇME KARAR ALDIK"

Üçok, suç duyurusu öncesinde Yargıtay önünde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"İYİ Parti olarak insanların hukuka olan inancının yok olmasını engellemek amacıyla harekete geçme karar aldık. Bu bağlamda da hem 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin hem de Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere harekete geçtik. Anayasamızın 153. maddesi Anayasa Mahkemesi kararlarının bütün mahkemeler, ülkede yaşayan herkesi, kurum ve kuruluşları bağladığını çok açık olarak ifade etmiş ve buna uyulmaması durumunda da Türk Ceza Kanunu'nda gerekli düzenlemeleri yapmıştır.

Öncelikle 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu hukuksuzluğu başlatan eyleminin kendisine gönderilen Anayasa Mahkemesi kararını kendisiyle ilgisizmiş gibi göstererek Yargıtay'a gönderilmesiyle başlayan bir hukuksuzluk süreci olmuştur. Burada Yargıtay 3. Ceza Dairesi bu dosyayı 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade edip bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar doğrultusunda Can Atalay'ın tahliyesine, akabinde yeniden yargılama yapılmasına, bu yargılamanın başlaması ihtimaliyle de Can Atalay'ın milletvekili olması nedeniyle milletvekili sonuna kadar durma kararı vermesini bekliyorduk. Ancak bunlar anayasaya aykırı olarak gerçekleştirilmedi."

"BU DURUM ÜLKEMİZDE BÜYÜK BİR HUKUKİ KAOS YARATMIŞ DURUMDA"

"Özellikle de Yargıtay 3. Ceza Dairesi adeta bir siyasi parti gibi açıklamalarda bulunan bir karar alarak Anayasa Mahkemesi üyeleriyle ilgili de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bu durum ülkemizde büyük bir hukuki kaos yaratmış durumda. Türkiye'de ki bütün barolar, hukukçular bu konuyla ilgili olarak sürekli eylemde bulunmaktadırlar ve suç duyurularında bulunmaktadırlar. Biz de İYİ Parti olarak anayasanın ihlal edildiğini, her iki mahkemenin de Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını yerine getirmeyerek suç işlediklerini düşündüğümüz için bugün ilk olarak Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmak için Yargıtay'a geldik.

Daha önce 2014 yılında aynı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin İlker Başbuğ ve 67 arkadaşıyla ilgili vermiş olduğunu ihlal kararını ve tahliye kararını uygulamamıştı. O dönemin Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ çok sert açıklamalar yaptı, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin anayasayı ihlal ettiğini, Anayasa Mahkemesi kararlarını kesin olduğunu ve buna herkesin uyması gerektiğini kendisinin de Adalet Bakanı olarak en kısa zaman Hakimler Savcılar Kurulu'nun ilgili dairesini toplantıya çağıracağına dair çok sert bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nu toplantıya çağırdı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkan ve iki üyesi hem yargıçlıktan ihraç edildiler hem de o dönemde mahkemeleri aşağılama ve TBMM'yi aşağılama suçlarından da yargılanıp ceza aldılar."

"13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ ÜYELERİYLE İLGİLİ OLARAK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

"Aradan 10 yıl geçti. Bu tutumdan tamamen vazgeçilerek adeta anayasayı çiğniyormuşçasına açıklamalar yapılarak Anayasa Mahkemesi'nin itibarı zedelenmeye ve son kale olarak düşündüğümüz Anayasa Mahkemesi'nin de hukuk güvenliği açısından bu güvenilirliğini kaybetmesine çalışılmaktadır. Buna izin vermeyeceğiz, İYİ Parti olarak bununla ilgili nasıl bir yasal süreç işletilmesi gerekiyorsa hepsini yapacağız. Buradan da Hakimler ve Savcılar Kurulu'na giderek 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleriyle ilgili olarak suç duyurusunda bulunacağız."