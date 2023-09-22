İYİ Parti'nin kararının ardından AKP'li Şebnem Bursalı: Bunlar birbirlerini yerken...

Yayınlanma: 22.09.2023 - 12:41

Güncelleme: 22.09.2023 - 12:41

İYİ Parti'nin yerel seçimde 81 ilde kendi adayını çıkarma kararını ilan etmesi AKP'nin hiçbir dönemde kazanamadığı İzmir Büyükşehir Belediyesi için umutlanmasına yol açtı.

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, kararın ardından CHP ve İYİ Partili isimler arasında yaşanan polemikler üzerine "Bunlar birbirlerini yerken İzmirlilerin görevi hizmet yapmak isteyenlere vereceğine inancımız tam" dedi.

Bursalı, "Daha seçim sath-ı mahaline girilmeden bunlar hemen kavgaya tutuştu. Yıllardır milletin karşısına sözde ittifakız diye birlikte çıkıp oy isteyenler öküz ölüp ortaklık bozulunca ilk iş olarak birbirlerine girdiler. Bir taraf sanki burunları koku almıyormuş gibi daha önce duymadığı kokuyu şimdi gündeme getirdi. Diğer taraf ise, ona cevap yetiştirmeye çalışıyor. Tam ibretlik. Milletimiz gerçek yüzlerini gördüğü için Mayıs ayındaki seçimlerde bunlara geçit vermemişti. Bizim derdimizin hizmet olduğunu bu millet biliyor ve görüyor. Bunlar birbirlerini yerken İzmirlilerin görevi hizmet yapmak isteyenlere vereceğine inancımız tam. Bizim derdimiz 21 yıldır hizmet. İzmir'i de özlediği hizmetlerle tanıştıracağız" diye konuştu.

"'SARIŞIN HOŞ KADIN' KONTENJANINDAN"

İktidara yakınlığıyla bilinen tv100 yazarı Fuat Uğur, 14 Mayıs seçimi öncesi, Şebnem Bursalı'nın milletvekili adayı olarak gösterilmesine ilişkin "görüş"ünü dile getirirken şu ifadeleri kullanmıştı:

"İzmir’den daha önce İzmirlilerin hoşuna gidecek kadın prototipleri aday gösterilecek demiştim. Tahmin ettiğim oldu. Daha doğrusu haberini almıştım, Cumhurbaşkanı ile birlikte katıldığı son televizyon programında kendisine talebini ilettiğini. Cumhurbaşkanı’nın niyeti ile onun talebi örtüşünce “sarışın hoş kadın” kontenjanından ATV’den Şebnem Bursalı İzmir adayı oldu"



