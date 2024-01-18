İzmir Atatürk Stadyumu Meclis gündeminde: Siyasi midir?
İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a atıl durumda bırakılan İzmir Atatürk Stadyumu’nu sordu. Bilici, yapımı devam eden stadyumların Türkiye ve İtalya’nın ev sahipliğinde yapılacak EURO 2032 stat listesinde yer almasına rağmen İzmir’den bir stadın bulunmamasının “kasıtlı ve siyasi” mi olup olmadığının yanıtını talep etti.
Saadet – Gelecek Grubu İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Mustafa Bilici, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a İzmir Atatürk Stadyumu’nun güncel durumunu ve EURO 2032 statları arasında yer almama sebebini sordu.
“İZMİRİMİZ BİR KEZ DAHA İKTİDAR TARAFINDAN YOK SAYILMIŞTIR”
İzmir Atatürk Stadyumu’nun 51 bin 337 koltuk kapasitesiyle, Atatürk Olimpiyat Stadı ve Galatasaray’ın stadı Rams Park’tan sonra Türkiye’nin en büyük üçüncü stadyumu olduğunu vurgulayan Bilici, “İzmir Atatürk Stadyumu, koltuk kapasitesi ve konumu itibariyle turnuvaya ev sahipliği yapabilecek nitelikte bir stadyumdur. Fakat bu stadyum, iktidarın bakım ihmali ve ‘yenilememe’ çalışmalarından dolayı birçok organizasyonda olduğu gibi, seçilmeye layık görülmemiştir. Oysa, turnuvaya ev sahipliği yapacak diğer ülke olan İtalya, bu organizasyonu gerçekleştirebilmek için UEFA’ya verdiği listede bulunan on stadyumun altısını yenileyeceğini açıklamıştır. 2032 yılında gerçekleştirilecek bir turnuvaya, henüz yapımı tamamlanmamış bir stadyum eklenirken; yalnızca belirli mimari değişiklikler ve yeniden yapılanmayla, bu organizasyona ev sahipliği yapabilecek İzmir Atatürk Stadyumu’nun eklenmemesi, İzmirli hemşehrilerimizin tepkisini de beraberinde getirmiştir. Özellikle turnuvanın bir ayağının İtalyan sahil şehirlerinde gerçekleştirileceği göz önüne alındığında, bu şehirler ile coğrafi olarak benzerlikleri bulunan güzel İzmirimiz bir kez daha iktidar tarafından yok sayılmış; bu turnuvanın İzmirimize ve ülkemize katacağı turizm potansiyeli geri plana atılmıştır” diye konuştu.
BİLİCİ’DEN BAKAN BAK’A YEDİ SORU
- İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a şu soruları yöneltti:
- İzmir Atatürk Stadyumu’nda bugüne kadar hangi restorasyon çalışmaları yürütülmüştür?
- İzmir Atatürk Stadyumu’nda halihazırda yürütülen bir restorasyon çalışması var mıdır?
- İzmir Atatürk Stadyumu’nda yürütülen bir bakım ve onarım çalışması var ise; bu hangi nitelikte bir bakım çalışmasıdır? İzmir Atatürk Stadyumu, ‘’olimpiyat stadyumu niteliğini’’ koruyacak mıdır?
- EURO 2032 organizasyonunda İzmir’in ev sahibi şehirler arasında bulunmamasının sebepleri nelerdir?
- İzmir Atatürk Stadyumu’nun EURO 2032 organizasyonunda, ev sahibi şehirler arasında yer almamasının sebebi “UEFA kriterleri” ise, bu stadyumu, 9 yıl içerisinde UEFA kriterlerine haiz bir stadyum haline dönüştürmemenin asıl sebebi nedir?
- İzmir’de UEFA kriterlerini taşıyan yeni bir stadyumun inşası gündemde midir?
- Turnuvanın bir ayağının İtalyan kentlerinde oynanacağı göz önüne alındığında, İzmir’de yapılacak müsabakaların yabancı turistlerin ilgisini çekeceği ve gemi turizmini canlandıracağı kesin iken, İzmir’den ve İzmirlilerden bu imkanı esirgemek kasti bir siyasi manevra mıdır?
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