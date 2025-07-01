İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan o iddiaya yalanlama: 'Hiçbir suç duyurusunda bulunmadık'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik yürütülen soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu.





Ortaya atılan iddialara karşı net ifadeler kullanan Tugay, "Soruşturulan hiçbir kişiyle ilgili belediye olarak bizim tarafımızdan yapılmış bir suç duyurusu yoktur" dedi.





"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUĞUMUZ KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL"





Cemil Tugay, bazı çevrelerde ‘soruşturma belediye tarafından başlatıldı’ şeklinde dolaşan söylemlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Tugay, “Bizim bir suç duyurusunda bulunduğumuz şeklinde bir şeyler duyuyorum. Bu kesinlikle doğru değil” diye konuştu.





"SORUŞTURMANIN İKİ KAYNAĞI VAR"





Tugay, soruşturmanın iki temel kaynağa dayandığını söyledi. Bunlardan ilkinin 2024 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen bir müfettiş olduğunu belirtti ve müfettişin kapsamlı bir inceleme yaptığını ifade etti. Tugay, “Bu müfettiş, 2024 yılında geldi ve burada uzun süreli bir inceleme yürüttü. Bahsi geçen bazı partilerle ilgili detaylı bir rapor hazırladı. İsterseniz bu müfettiş raporunu size de gönderebilirim” dedi.





"SAVCILIK ŞUBAT 2025'TE BELGE TALEP ETTİ"





Soruşturmanın ikinci ayağının ise 2025 yılının Şubat ayında geliştiğini aktaran Başkan Tugay, şunları söyledi:





“Bu yılın Şubat ayında savcılık bizden İZBETON’un bazı ihaleleriyle ilgili belge talebinde bulundu. Savcılık, bu taleplerin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kendilerine yaptığı bir bildirim üzerine gerçekleştiğini bildirdi.”





"BİLİRKİŞİ RAPORLARI ÜZERİNDEN HAREKET EDİLDİ"





Tugay, savcılığın talep ettiği ihale dosyalarının daha önce bilirkişiler tarafından incelendiğini, bu raporların sonucunda ise gözaltı kararlarının alındığını belirtti. "Gözaltılara sebep olan, bizim doğrudan yaptığımız bir işlem değil. Bu bilirkişi raporlarının sonucudur. Belediyemizin sürece katkısı, yalnızca 2024’teki müfettişin yaptığı incelemenin bazı kısımlarının kullanılmış olmasıdır” dedi.





Başkan Tugay, konu hakkında üzgün olduğunu da belirterek, “Olabilir, Şenol Aslanoğlu ve Tunç Soyer ile bazı konularda anlaşmazlıklar yaşanabilir. Ama bu konu kesinlikle doğru değil. Böyle bir konu olduğu için çok üzgünüm” dedi.





SOSYAL MEDYADAN DA AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gözaltılara ilişkin sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada da şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının tevdi raporu ile Hazine Ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nce bildirilen ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca atanan bilirkişiler tarafından tanzim edilerek Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilen bilirkişi raporu üzerine başlatılmış soruşturma üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen başlatmış olduğu kapsamında Belediyemiz ve iştiraklerimizin bazı yöneticilerinin gözaltına alındığını üzülerek öğrendik.

Bazı sosyal medya mecralarında Belediyemiz tarafından şikayetçi olunduğuna dair yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır, soruşturmanın kaynağı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının tevdi raporu ile Hazine Ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nce bildirilen ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca atanan bilirkişiler tarafından tanzim edilerek Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilen bilirkişi raporudur.. Önceki Belediye Başkanımız ve il başkanımız gibi kişiler hakkında Belediyemiz Teftiş Kurulu tarafından yapılan bir inceleme veyahut başvuru asla söz konusu değildir. Yine Parti yöneticilerimizle ile ilgili de Belediyemizin inceleme yetkisi zaten yoktur ve başvurusu da yoktur.

Soruşturma süreci tarafımızca titizlikle takip edilecektir. Fakat davet edildiğinde ifade vermeye gidecek görevi başındaki kişilerin, sabah saat 05:00 sularında evlerinden gözaltına alınmaları olağan hukuk yöntemleri ile bağdaşmamaktadır. Son zamanlarda CHP’li belediyelere yönelik bu tür yöntemlerin yerleşik bir uygulamaya dönüşmesi, soruşturmanın tarafsızlığı ve akıbeti bakımından düşündürücüdür.

Saygılarımla kamuoyunun bilgisine sunarım."



