İzmir Büyükşehir Belediyesi aday adayından 'imar barışı' vurgusu

Yayınlanma: 07.01.2024 - 14:50

Güncelleme: 07.01.2024 - 14:53

CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı Buğra Gökce, kentin depreme hazırlanmasıyla ilgili yapılması gerekenlere ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Gökce, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, AKP'nin geçmişte birçok kez "imar barışı" düzenlemesine gittiğini hatırlatarak "İmar barışı uygulamasını çıkartanlar, şehirlerimizi depreme karşı hazırlayamazlar, güçlendiremezler" dedi.

Son uygulamayla Türkiye çapında 5,9 milyon konut ve 1,2 milyon ticari bölüm imar barışı kapsamına alındığını belirten Gökce, bu kapsamda İzmir'in 672 bin bağımsız birimle İstanbul'dan sonra ikinci sırada geldiğini kaydetti.

Gökce, uygulamanın yarattığı olumsuzlukları şöyle dile getirdi:

"Çıkartılan İmar Barışı uygulamasında yapıların deprem güvenliği vatandaşın beyanına bırakıldı, sorumluluk da vatandaşa yüklendi. Devlet bu konuda sorumsuz sayıldı. Bu hüküm nedeniyle hiçbir deprem güvenliği olmayan konutlar için yapı kayıt belgesi düzenlendi.

1999 yılında yaşadığımız acı depremden sonra TBMM bir komisyon kurarak yapılması gerekenleri araştırdı. Komisyon raporunda en önemli maddelerden biri “imar barışı uygulamasının bir daha tekrar edilmemesi gerektiği” oldu. Rapora göre imar barışı Türkiye’nin depreme karşı güvenli, nitelikli, sağlıklı konutlara erişmesini engelliyordu.

Sayısız bilimsel rapora, uzman görüşüne rağmen 2003 - 2022 arasında birçok imar affı uygulaması hayata geçirildi. Bu uygulamalarla yapı stoğumuzun daha güçlü ve nitelikli bir seviyeye çıkması engellendi.

Türkiye’nin yüzde 71’i deprem coğrafyasında yaşıyor. Bugün hala ülke çapında bir bina envanterimiz yok. Yapılan hesaplamalara göre tüm Türkiye’de 6,5 milyon riskli konut var. Böyle bir ortamda imar barışı çıkartmak rant için halkın ölmesine göz yummak demektir.

Altını çizerek söylüyorum biz İzmir’den başlayarak tüm Türkiye’ye uzananan bir seferberlik başlatacağız.

Yapı stoğunun sağlıklı, nitelikli, hak sahiplerini, halkı ve kenti koruyarak dönüştürülmesi için mevzuat önerilerimizi güçlü şekilde paylaşacağız. Kentsel dönüşümün rantsal dönüşüm olmasına izin vermeyeceğiz.

İzmir’de çeşitli tipte sosyal konutlar üreterek halkımıza arz edeceğiz.

İmar barışı gibi uygulamalara tamamen karşı duracağız, yarattığı tahribatı azaltmak ve ortadan kaldırmak için planlı adımlar atacağız.

İzmir’imizin deprem direncini arttırmak için güçlü bir şekilde hareket edeceğiz.

İzmir’in kaybedecek vakti yok. Türkiye’nin kaybedecek vakti yok."

İZMİR'E 9 ADAY ADAYI

CHP'de İzmir için Buğra Gökce'nin yanısıra 8 isim adaylık başvurusu yaptı. Görevdeki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le birlikte Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay adaylıklarını açıkladı. Eski İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Musa Çam, Tacettin Bayır da aday adayı olan isimler arasında yer aldı.